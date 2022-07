Concorso per 54 programmatori, disabile fa ricorso al Tar: l'Asp congela un posto

L'Asp di Palermo ha congelato un posto del concorso ancora non espletato per 54 programmatori, riducendoli a 53. Una decisione arrivata - in via cautelare - dopo che il Tar ha accolto l'istanza presentata da un disabile attualmente assunto dalla stessa azienda sanitaria provinciale con un contratto a tempo determinato. Un provvedimento adottato in attesa della trattazione del merito del ricorso fissato dai giudici per aprile dell'anno prossimo.

Il ricorrente, assistito dagli avvocati Alberto Marolda e Sabina Raimondi, ha chiesto l'annullamento del bando e il riconoscimento del diritto allo scorrimento della gradautoria stilata al termine di un precedente concorso al quale aveva già partecipato.

Nel 2016, infatti, l'Asp aveva indetto una selezione pubblica, riservata alle categorie protette, per un programmatore. Nell'avviso era previsto che la graduatoria sarebbe valsa, come si legge nel ricorso "oltre che per i posti messi a concorso, anche per quelli di pari profilo professionale, che si sarebbero successivamente resi vacanti e/o disponibili". Veniva inoltre, stabilito che l'Asp avrebbe potuto "a sua discrezione utilizzare la graduatoria anche per il conferimento di incarichi a tempo determinato”. Cosa, quest'ultima, che in effetti è poi accaduta.

La graduatoria definitiva del concorso del 2016 è stata approvata il 21 maggio 2020, col disabile che è stato ritenuto idoneo e terzo classificato. Successivamente il candidato risultato vincitore della selezione è stato depennato. Il secondo della lista è stato assunto a tempo indeterminato dall'Asp come programmatore, mentre il terzo, ovvero l'attuale ricorrente, è stato assunto a tempo determinato il 16 settembre 2020. Contratto che successivamente è stato prorogato sino al 31 dicembre 2022.

Il 2 febbraio scorso, però, viene pubblicato in Gazzetta ufficiale il nuovo concorso dell'Asp per 54 programmatori. Nell'avviso si legge che "per quanto concerne le riserve a favore dei soggetti disabili e degli appartenenti alle categorie protette si dà atto che sono state già indette selezioni riservate ai soggetti su indicati e che pertanto l’azienda ha posto in essere gli adempimenti previsti". Il riferimento è al concorso del 2016. Ma, secondo quanto contestato nel ricorso, "le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione".

E, puntualizzano i legali del programmatore, "appare evidente, dunque, come la procedura concorsuale oggi impugnata sia illegittima perché indetta durante il periodo di piena efficacia della graduatoria definitiva relativa alla precedente selezione".

Secondo gli avvocati Marolda e Raimondi "prima di indire il nuovo concorso, pertanto, l'amministrazione avrebbe dovuto disporre lo scorrimento della graduatoria ancora vigente, disponendo l’assunzione dell’unico soggetto idoneo, ovvero il ricorrente". Il 22 aprile scorso, i giudici amministrativi della seconda sezione presieduta da Giuseppe La Greca (Fabrizio Giallombardo estensore) hanno accolto l'istanza cautelare e fissato la trattazione del merito al 19 aprile 2023.

Nel frattempo, lo scorso 7 giugno, è arrivata la delibera dell'Asp, che congela un posto a tempo pieno e indeterminato nel concorso per 54 programmatori "da destinare eventualmente - si legge nell'atto firmato dal direttore generale Daniela Faraoni - all'assunzione derivante dallo scorrimento della suddetta graduatoria richiesto con il ricorso di cui sopra". L'Asp comunque si riserva "di adottare ogni diverso provvedimento all'esito del merito dello stesso".