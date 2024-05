Concorso per presidi il 23 maggio, la protesta dei docenti: "Per la prima volta non saremo all'albero Falcone"

La decisione del ministero dell'Istruzione di mettere in calendario la prova preselettiva del concorso per dirigenti scolastici per il prossimo 23 maggio, giorno in cui ricorre il trentaduesimo anniversario della strage di Capaci, scatena le polemiche tra i docenti palermitani. "Siamo increduli per la mancanza di attenzione da parte del ministero nella scelta, per il concorso a preside, di una data così importante per la memoria del Paese e per la quale prima lo stesso ministero organizzava le navi della legalità", affermano i segretari generali Flc Cgil Palermo e Flc Cgil Sicilia Fabio Cirino e Adriano Rizza e il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo.

"Sembra che non ci sia più la stessa attenzione, che si stia perdendo la voglia. La memoria va coltivata e diffusa e ha bisogno soprattutto delle giovani generazioni, del mondo della scuola e della conoscenza. Auspichiamo in un ripensamento e chiediamo che venga almeno consentito a quei dirigenti scolastici chiamati a far parte delle commissioni, che volessero partecipare alla manifestazione, di poter essere sostituiti", aggiungono Cirino, Rizza e Ridulfo, che proprio il 23 maggio parteciperanno al corteo popolare per un'antimafia sociale e intersezionale, che si muoverà alle 15 dalla facoltà di Giurisprudenza, assieme alla segretaria generale della Flc Cgil nazionale Gianna Fracassi, che ha scelto di venire a Palermo per le manifestazioni.

Una marcia alla quale non potranno essere presenti gli insegnanti impegnati nella prova che avrà turno unico su tutto il territorio nazionale, dalle 14.30 alle 15.45, con gli oltre 700 candidati a Palermo chiamati a presentarsi per le operazioni di identificazione alle 13.30. Flc e Cgil stanno raccogliendo in queste ore la preoccupazione da parte dei docenti. "Sono 30 le scuole palermitane 'blindate' per il concorso - sottolineano le sigle sindacali - e per far parte delle commissioni sono coinvolti quasi tutti i dirigenti scolastici. Si prospetta anche un problema di mobilità per docenti e candidati nel raggiungere le sedi d’esame perché mezza città sarà off limits per le manifestazioni e la presenza di autorità".

"Per la prima volta non saremo all'albero Falcone"

"Per la prima volta, dalla strage di Capaci, non andrò all'albero Falcone a commemorare il giudice, Francesca Morvillo e gli agenti di scorta, nell'anniversario della loro morte. Perché anche io sarò impegnata nel concorso perché noi dirigenti scolastici siamo stati inseriti nella Commissione di vigilanza, che avrà inizio alle 13.30 e si protrarrà fino al pomeriggio. Lo ammetto, sono molto dispiaciuta ma per noi è un dovere non possiamo sottrarci", dice all'Adnkronos Daniela Crimi, dirigente del liceo linguistico Ninni Cassarà. "Non avremo il tempo di andare in via Notarbartolo - aggiunge - e ripeto: per me sarà la prima volta da 32 anni a questa parte. Io sono sempre andata con i miei alunni o da semplice cittadina. Però invierò una rappresentanza di insegnanti della mia scuola, insieme con gli alunni. Sono convinta che si potesse trovare un'altra data per il concorso di preside. Ma la legalità è anche fare il proprio dovere".

Perplessa anche Antonella Di Bartolo, preside dell'istituto comprensivo Sperone-Pertini. "Io, nel mio piccolissimo - afferma - in 32 anni non sono mai mancata né al corteo né all'albero Falcone e sarà la prima volta che non sarò lì con anima, testa e cuore. La vera domanda che la scelta di questa data per il concorso deve far porre è: la mafia è ancora un problema che interessa tutta l'Italia o è una questione sentita solo da noi siciliani, dai palermitani? Sarebbe bello - afferma Di Bartolo - pensare che scegliere il 23 maggio sia stato un modo per celebrare Falcone e le altre vittime della mafia, perché sarebbe bello che i futuri dirigenti delle scuole si ricordino che la prima prova concorsuale è stata fatta nella data dedicata al ricordo delle vittime della strage di Capaci e mi auguro che sia così. Ma temo invece che il punto sia che si parla sempre meno di mafia e che la mafia è considerata un problema della Sicilia".