Solidarietà, impegno civile, bene comune: Uniamoci onlus lancia un concorso fotografico

L'associazione Uniamoci onlus ha indetto un bando per un concorso fotografico che mira alla raccolta di foto capaci di rappresentare e diffondere dei principi della partecipazione sociale attiva intesa come apertura solidaristica, impegno civile e sociopolitico, ricerca e difesa del bene comune da parte del cittadino. Le fotografie potranno essere inviate, da fotografi amatoriali e professionisti che abbiano tra i 16 e i 30 anni di età, a partire dal 20 febbraio 2022 e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 20 marzo 2022, compilando e inviando la scheda di partecipazione che si trova all'interno del bando. Verrà allestita una mostra fotografica con le migliori 30 fotografie e 2 vincitori verranno premiati con una targa di riconoscimento.