L'annullamento del concorso per 46 forestali, Chinnici (Pd Sicilia): "Perché danneggiare tutti i candidati?"

"Perché a pagare le colpe di qualcuno dovrebbero essere tutti i candidati al concorso per l’assunzione di 46 agenti del Corpo forestale della Regione? Annullare la selezione per presunti illeciti o conflitti di interesse è una soluzione ingiusta". Lo dice in una nota Valentina Chinnici, deputata del Pd all’Assemblea regionale siciliana dopo che nei giorni scorsi la procura della Corte dei conti di Palermo ha aperto un'inchiesta sul concorso per 46 agenti forestali la cui prova scritta è stata annullata dopo i sospetti di irregolarità. Era stata, infatti, accertata dal collegio ispettivo nominato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, l'illegittimità degli atti della procedura concorsuale. Dall’ampia relazione presentata al presidente della Regione emergeva che "il dirigente generale del comando del Corpo forestale dell’epoca, infatti, avrebbe dovuto astenersi dal nominare il presidente della commissione di concorso, trovandosi in conflitto di interessi".

"L’accertata illegittimità degli atti di nomina della commissione – aggiunge Chinnici – non fa altro che aggravare la responsabilità del dirigente e della Regione che, oltre a compromettere i diritti dei partecipanti, hanno certamente sprecato risorse pubbliche e tempo prezioso. Chiedo pertanto – conclude Chinnici – che siano garantiti i candidati che hanno partecipato onestamente al concorso; di escludere coloro che si trovino in conflitto di interessi con la commissione; di nominare, se necessario, una nuova commissione per procedere con le fasi successive”.

Intanto gli "idonei regolari al concorso" che chiedono il "proseguimento dell'iter concorsuale" hanno tempestato di mail la nostra redazione con una lettera con l'obiettivo di puntare l'attenzione sul loro sogno svanito. "Sono un idoneo 'ufficioso' ma 'regolare' del concorso per 46 agenti del corpo forestale della Regione Siciliana - Categoria B, Posizione Economica B1, a tempo pieno e indeterminato", si legge nella lettera. "Questo concorso ha rappresentato per centinaia di ragazzi come me una grande occasione, tralasciando le solite ovvietà come 'i forestali in Sicilia sono un corpo sottodimensionato rispetto al bisogno' oppure 'il concorso per i forestali non si faceva da oltre vent’anni' o ancora 'in Sicilia ogni anno bruciano migliaia di ettari...'. Voglio solo concentrarmi sui tanti ragazzi che stanno vedendo un loro sogno svanire per precisa responsabilità di qualche personaggio che vuole continuare a tramandare quella orripilante tradizione del nepotismo che in Sicilia, come in tutta Italia, è ancora dura a morire", si legge.

"Perché - prosegue la lettera - pagare noi tutti idonei per colpa di qualcuno? (Ci tengo a precisare che quei “qualcuno” sono già stati ben individuati). Perché, invece di far pagare un prezzo altissimo a noi tutti, non far pagare solo i responsabili ed eventualmente i beneficiari di brogli e abusi? L’annullamento del concorso sarebbe solo un atto deplorevole, che non dovrebbe essere preso neanche in considerazione perché ci rimetterebbero solo quei ragazzi che, come me, hanno ottenuto una onesta e sudata 'idoneità'. Annullare il concorso significherebbe perdere la fiducia nelle Istituzioni, nello Stato, nella Regione; significherebbe perdere la fiducia nella Legge. Annullare il concorso significherebbe condannare tutti per punirne pochi. Io, a nome di tutti gli 'idonei' Vi chiedo di assumere le decisioni per far sì che il concorso possa svolgersi nelle sue fasi successive, in tutta onestà, nel rispetto della legge, senza intaccare i diritti di tutti quei ragazzi che non hanno avuto né richiesto alcun aiuto per il raggiungimento della tanto agognata idoneità".