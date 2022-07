Concorso dura 3 anni, vincono ma trovano un altro lavoro e l'Asp li esclude: il Tar dà ragione a 2 disabili

I requisiti per vincere il concorso bandito dall'Asp di Palermo ad ottobre del 2018, riservato ai disabili in stato di disoccupazione, per 4 posti di collaboratore amministrativo professionale (categoria D), c'erano tutti. E infatti si erano collocati al secondo e al terzo posto in graduatoria. All'ultimo, però, ovvero l'anno scorso - a ben 3 anni dall'inizio della procedura concorsuale e quando ormai entrambi avevano trovato un lavoro lontano da casa - l'Asp li aveva esclusi perché, secondo l'interpretazione dell'azienda sanitaria, avevano perso uno dei requisiti, ovvero essere disoccupati. Una lettura che ora - con una sentenza senza precedenti in Italia - è stata completamente bocciata dalla seconda sezione del Tar.

"L'interpretazione dell'Asp in contrasto con la tutela dei disabili"

Il collegio presieduto da Giuseppe La Greca (relatore Fabrizio Giallombardo) ha accolto le tesi degli avvocati dei due candidati, che ora l'Asp dovrebbe assumere a tempo pieno e indeterminato, Luigi Raimondi e Carmelo Neri. In sintesi, secondo i giudici, non solo l'azienda sanitaria non avrebbe previsto nel bando che lo stato di disoccupazione dovesse perdurare dalla partecipazione al concorso fino alla nomina dei vincitori - operazioni i cui tempi sono peraltro difficilmente prevedibili - ma in ogni caso una simile previsione sarebbe andata in contrasto "inevitabilmente con la finalità dichiarata dalla legge 68 del 1999, che è quella della 'promozione dell'inserimento e della integrrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso i servizi di sostegno e di collocamento mirato', la quale sarebbe quantomeno dequotata allorché il possesso del suddetto requisito (lo stato di discoccupazione, ndr) divenisse oggetto di una valutazione in chiave diacronica, peraltro dipendente dall'imprevedibile durata della procedura concorsuale", come si legge nella sentenza depositata stamattina.

Spese compensate "per la novità della controversia"

Proprio "per la complessità e la novità della controversia", i giudici hanno deciso di compensare le spese tra le parti. Sono stati annullati tutti gli atti che escludevano i due candidati dalla graduatoria, lasciando peraltro paradossalmente scoperti due posti pur avendo a disposizione due persone perfettamente idonee, e portando all'assunzione del concorrente che invece era arrivato quinto e che dunque non avrebbe potuto esserlo.

Le tesi a confronto

La difesa dei due disabili che hanno vinto la causa ha rimarcato come "se da un lato lo stato di disoccupazione costiuirebbe requisito per l'ammissione al concorso (articolo 1 del bando) e condizione per l'assunzione dei vincitori (articolo 8), dall'altro, il bando non avrebbe tuttavia richiesto il mantenimento di tale stato per tutta la durata della procedura (protrattasi, nel caso di specie, per circa 3 anni). I ricorrenti pertanto ben avrebbero potuto recedere dai rapporti di lavoro nelle more intrapresi, in modo da risultare, al momento dell'assuzione, nuovamente non occupati". L'Asp dal suo canto ha difeso il proprio operato, sostenendo che, poiché i due avevano trovato un'altra occupazione, avevano perso uno dei requisiti per vincere il concorso.

La decisione dei giudici

I giudici, analizzando il bando dell'Asp, hanno pienamente condiviso le tesi degli avvocati Raimondi e Neri. E rimarcano: "La previsione del bando non si pone neppure in contrasto con le specifiche previsioni di legge in materia di collocamento dei disabili" in cui non c'è "un obbligo per l'amministrazione procedente di imporre - quale requisito di partecipazione al concorso - il perdurare sine die dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 8 comma 2 della legge 68/1999 (quello che certifica lo stato di disoccupazione, ndr), atteso che tale requisito risulta funzionale 'alla riserva dei posti' che va, inevitabilmente individuata a monte della procedura concorsuale e non certo a valle della stessa. Senza peraltro considerare che una simile interpretazione colliderebbe inevitabilmente con la finalità dichiarata dalla suddetta legge, che è quella della 'promozione dell'inserimento e della integrrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso i servizi di sostegno e di collocamento mirato', la quale sarebbe quantomeno dequotata allorché il possesso del suddetto requisito divenisse oggetto di una valutazione in chiave diacronica, peraltro dipendente dall'imprevedibile durata della procedura concorsuale".

La soddisfazione dei difensori

Con la decisione del Tar sono stati annullati gli atti che avevano escluso dalla gradutatoria dei vincitori i due disabili, che dunque dovrebbero essere assunti. Gli avvocati Raimondi e Neri esprimono "piena soddisfazione per la sentenza, che affronta una questione nuova in giurisprudenza, riconoscendo tutela ai loro clienti, i quali, nei tre anni intercorrenti tra la presentazione della domanda e la pubblicazione della graduatoria di merito, avevano trovato lavoro in comuni assai lontani dalla loro residenza, costringendosi a faticosi spostamenti, incompatibili con il proprio stato di salute".