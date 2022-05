Il Comune assume 60 funzionari tra contabili, amministrativi e ingegneri: come presentare la domanda

Il Comune assume 60 funzionari, categoria giuridica "D" - posizione economica D1, a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. L'avviso è stato pubblicato sul sito dell'amministrazione di Palazzo delle Aquile. Ecco i vari profili e le unità previste: 19 funzionari amministrativi, 17 funzionari contabili, 6 funzionari tecnici impiantisti, 3 funzionari tecnici impiantisti con certificazione professionale EGE (esperto gestione energia), 4 funzionari tecnici progettisti - specializzazione strutture, 2 funzionari tecnici progettisti - specializzazione trasporti, 2 funzionari tecnici progettisti - specializzazione idraulica, 3 funzionari tecnici progettisti - specializzazione ambiente e territorio, 2 funzionari tecnici progettisti - con abilitazione antincendio, 2 funzionari informatici.

Quali sono i requisiti

Oltre ai requisiti generali, per tutte le posizioni è necessaria una laurea vecchio ordinamento o una laurea specialistica o magistrale equiparata ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici ed all'esercizio professionale. Le lauree variano, a seconda dell'incarico da ricoprire (Giurisprudenza, Ingegneria, Informatica, Economia e Commercio).

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente tramite procedura telematica collegandosi alla piattaforma https://palermo.concorsismart.it alla quale si accede attraverso lo Spid. Sarà possibile inoltrate le istanze fino alle ore 23.59 del 13 giugno 2022. Ma nell'avviso consiglia di non effettuare l'operazione nelle ultime ore dell'ultimo giorno utile "per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali il Comune di Palermo non assume responsabilità alcuna, con la precisazione che l'assistenza tecnica fornita dagli operatori sarà garantita fino alle ore 18" del 13 giugno.

Come e quando sarà fatta la selezione

Sarà una prova scritta diversa per ciascun profilo professionale a stabilire gli ammessi. Il test sarà effettuato con l’ausilio di dispositivi informatici e consisterà in una prova con domande a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, volti a verificare la conoscenza di diverse materia a seconda della figura per la quale si vorrà concorrere. Per tutti i profili sono previste domande su nozioni di lingua inglese e conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Le prove si svolgeranno a partire dal 20 giugno 2022. Si inizierà il 20 giugno alle ore 10 con la prova per i candidati alla figura di funzionario amministrativo e si terminerà il 24 giugno con inizio alle 14.30 con la prova per gli aspiranti funzionari contabili. Per ulteriori dettagli è possibile consultare l'avviso (QUI IL LINK).