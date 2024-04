Si conclude il concorso indetto nel 2017, il Comune assume due nuove dirigenti contabili

Due nuovi dirigenti contabili hanno sottoscritto oggi il contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con il Comune. Si tratta di Grace Fatta (dopo la rinuncia di Tiziana Vinci, prima in graduatoria) e Nicoletta Mangiapane (dipendente interna, titolare di riserva).

Entrambe sono risultate vincitrici del concorso pubblico per titoli ed esami per 2 posti di dirigente contabile di cui il 50% riservato ai dipendenti interni, indetto con determina dirigenziale del 2017 in esecuzione di una delibera di Giunta del 2016.

"Un altro passo - ha dichiarato l'assessore al Personale Dario Falzone - nel percorso che l'amministrazione ha intrapreso per potenziare la macchina amministrativa e rafforzare i servizi offerti alla cittadinanza, attraverso il reclutamento di nuove risorse umane e professionalità tecniche in settori strategici in sofferenza che, con la loro competenza e motivazione, potranno garantire anche un ricambio generazionale dell'organico".