Concorso Centri per l'impiego: alla prima prova scritta la metà dei candidati attesi 

Dovevano essere 9.313, ma "solo" in 4874 oggi si sono presentati alle prove scritte per la selezione degli istruttori amministrativi contabili per i Centri regionali per l'impiego nelle tre sedi d'esame dell'Isola (Palermo, Catania e Siracusa). A Palermo, nelle Tendostrutture di via Lanza di Scalea, si sono presentati in 2.799, superando il 55 per centro delle presenze stimate.

"La media di partecipazione, nelle due sessioni programmate, mattina e pomeriggio, in tutta la Sicilia è stata del 52 per cento", riferisce l'assessore regionale alla Funzione pubblica, Marco Zambuto, sulla base dei dati di riepilogo di oggi forniti da FormezPa, ente che sta curando la procedura selettiva per conto della Regione. "L'organizzazione - aggiunge Zambuto - ha funzionato bene e in modo lineare, sia nelle modalità di accoglienza, riconoscimento ed espletamento della prova, sia per i tempi stimati, complessivamente intorno alle tre ore per ciascuna sessione".

La somministrazione dei test scritti prosegue domani e fino al 6 maggio per i candidati del profilo di istruttori Amministrativi contabili. Dal 9 al 16 maggio sarà la volta degli istruttori del profilo Operatori del mercato del lavoro.