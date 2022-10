Concorso Amat, il 7 e l'8 novembre le prove integrative per i candidati che hanno vinto i ricorsi

Si terranno lunedì 7 novembre, in via dei Leoni 39A, le prove integrative dei candidati al concorso per autisti bandito dall'Amat, che hanno vinto i ricorsi contro le esclusioni e le inidoneità decise dalla commissione di valutazione. Si tratta in totale di 45 candidati: 13 dovranno sostenere la prova preselettiva per accedere al colloquio; 11 dovranno sottoporsi agli orali; altri 21 infine si dovranno cimentare - giorno 8 novembre - con la prova di guida, prevista a Bonagia nei dintorni di via Mico Geraci. Un'altra decina di candidati, sempre vincitori di ricorso, hanno già sostenuto la guida a luglio e aspettano ancora i risultati.

Tutti coloro i quali passeranno le prove verranno inseriti in graduatoria e rientreranno fra gli assunti con lo scorrimento deliberato ieri dal cda dell'Amat, dopo l'ok della Giunta comunale al piano del fabbisogno del personale. Il management dell'Amat, nella stessa seduta di cda, ha nominato l'ingegnere Domenico Caminiti direttore generale.

L'assunzione dei nuovi autisti servirà a colmare i vuoti d'organico che si sono creati con i pensionamenti e che finora hanno impedito di far circolare tutti gli autobus presenti nel deposito di via Roccazzo. Dopo i circa cento vincitori del concorso e i 103 idonei che figurano già in graduatoria (dalla posizione numero 113 alla 216), le porte dell'Amat si potranno aprire anche per chi supererà le prove integrative. Quesi candidati sono tornati "in gioco" dopo diverse ordinanze del giudice del Lavoro di Palermo che, accogliendo ricorsi e reclami dell'avvocato Nadia Spallitta, ha ritenuto illegittima sia l'esclusione dalle prove concorsuali sia la valutazione di inidonieità. Il motivo? Non era stata costituita una valida commissione di valutazione. In particolare l'Amat si è avvalsa di una società esterna, che si è ulteriormente servita per la selezione di un'ulteriore società esterna senza averne alcuna legittimazione.

L'immissione in servizio dei nuovi autisti dovrebbe avvenire al massimo entro metà dicembre, giusto il tempo di presentare i documenti, una volta ricevuta la chiamata dell’azienda, sottoporsi a visita medica e a frequentare corsi di formazione. L'Amat, con avviso diffuso oggi, ha convocato ufficialmente i 103 idonei che saranno assunti con lo scorrimento della graduatoria a partire dal prossimo 3 novembre.