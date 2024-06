Concorso per autisti, la protesta: "L'Amat non ci ha più chiamato dopo l'invio dei documenti"

Ad aprile sono stati invitati dall'Amat a presentare i documenti, in seguito allo scorrimento della graduatoria deciso dal Cda dell'azienda, ma da allora non hanno avuto più notizie sulla loro assunzione. Si tratta degli ultimi 29 aspiranti autisti che hanno partecipato al concorso indetto dalla società partecipata del Comune nel 2019 e che dopo aver fatto ricorso sono stati riammessi, dopo l'iniziale esclusione, e inseriti nella graduatoria finale con riserva approvata a giugno 2023.

Della lista inizialmente facevano parte 137 nomi, fra questi i primi 101 sono stati assunti e immessi in servizio a luglio dell'anno scorso, altri 7 sono entrati negli organici dell'Amat nello scorso settembre. In graduatoria rimangono, appunto, gli ultimi 29 candidati, classificati dal 108° al 137° posto. Con due distinti avvisi, uno del 3 e l'altro dell'8 aprile, l'azienda di via Roccazzo ha comunicato loro lo scorrimento di graduatoria e chiesto loro di inviare i documenti. "Coloro i quali produrranno tutta la documentazione richiesta e risulteranno in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, nell’occasione dovranno sottoscrivere, per la successiva immissione in servizio, apposita dichiarazione comprovante lo stato di disoccupazione", si legge alla fine dei due avvisi firmati dal direttore delle Risorse umane dell'Amat, Paolo Piazza.

"Ancora attendiamo la chiamata - dice uno dei 29 aspiranti autisti che ha scritto a PalermoToday - dopo averci fatto portare i documenti a metà aprile, l'Amat non ci ha mai più chiamato. C'è chi addirittura si è licenziato dal lavoro perché dopo che i documenti vengono protocollati, di solito chiamano nell'arco di quindici giorni. Invece siamo ancora qui ad attendere". Il presidente dell'Amat Giuseppe Mistretta si limita a far sapere che "sono in corso verifiche interne".