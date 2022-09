Concorsi truccati all'università, torna libero dopo oltre 5 mesi il professore Gaspare Gulotta

Torna libero il professore (ormai in pensione) Gaspare Gulotta, che era finito agli arresti domiciliari poco più di cinque mesi fa nell'ambito dell'inchiesta dei carabinieri del Nas su presunti concorsi truccati all'università. Il gup Giuliano Castiglia - nonostante il parere negativo della Procura - ha inoltre deciso di revocare anche le misure interdittive inflitte ad altri imputati ritenendo che le esigenza cautelari "allo stato, appaiono concretamente insussistenti sotto tutti i profili possibili".

Nel caso di Gulotta (difeso dagli avvocati Giovanni Cascioferro e Ninni Reina) sulla scelta del giudice ha influito sia il fatto che ormai non lavora più al Policlinico e pure il suo precario stato di salute. Le misure interdittive sono state revocate alla figlia dell'ex capo del dipartimento delle Discipline chirurgiche, onocologiche e stomatologiche, Eliana Gulotta (difesa dall'avvocato Monica Genovese), a Mario Adelfio Latteri, Giuseppe Maria Antonio Navarra, Ludovico Docimo, Giuseppina Campisi, Antonino Agrusa (assistito dall'avvocato Marcello Montalbano) e Giuseppe Di Buono (difeso dall'avvocato Raffaele Bonsignore).

L'inchiesta su cinque concorsi che sarebbero stati truccati e vinti non dagli studenti più meritevoli ma da quelli favoriti da Gulotta o Latteri, in base a un "patto di alternanza, uno lo piazzi tu, uno lo piazzo io", è stata coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e dai sostituti Andrea Fusco e Luisa Bettiol. La settimana scorsa c'è stata l'udienza preliminare per 16 degli imputati (tra cui quelli destinatari delle misure ora revocate), ma è stata rinviata per un impedimento.