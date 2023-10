"Concorsi truccati all'università di Milano", professoressa palermitana patteggia la pena

Ha patteggiato una pena pecuniaria di 8 mila euro per falso la professoressa Claudia Colomba, associata al dipartimento di Promozione della salute, medicina interna e specialistica di eccellenza dell'università di Palermo e a capo del reparto di Malattie infettive pediatriche dell'ospedale Di Cristina. La docente era coinvolta nell'inchiesta della Procura di Milano, assieme tra gli altri al noto virologo Massimo Galli (che è stato rinviato a giudizio) su presunti concorsi truccati nell'ateneo del capoluogo lombardo.

L'inchiesta era partita nel 2018 ed era stata compiuta dal Nas dei carabinieri e secondo la loro ricostruzione diversi bandi sarebbero stati costruiti su misura per favorire alcuni candidati, ma anche scegliendo i componenti "giusti" (cioè compiacenti) nelle commissioni che dovevano valutarli. Gli investigatori non esitarono a parlare di un "addomesticamento di gran parte dei concorsi banditi" e nell'indagine finirono in tutto 24 professori di vari atenei del Paese, ai quali sono stati contestati a vario titolo i reati di associazione a delinquere, corruzione, abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti e falso.

Colomba, che ha deciso di patteggiare la condanna, avrebbe fatto parte di una delle commissioni, che si era riunita il 14 febbraio del 2020. Per l'accusa avrebbe attestato il falso in uno dei verbali sulla valutazione dei candidati, il cui contenuto sarebbe stato invece concordato solo successivamente da altri indagati. Una posizione comunque marginale nell'inchiesta, in cui era emerso che in alcuni casi l'attribuzione dei punteggi finali sarebbe stata lasciata "allo stesso candidato che s'intendeva favorire", in altri "vengono scoraggiati i candidati più meritevoli, invitandoli a non partecipare o a ritirare la domanda presentata, con minacce velate o con promesse di future utilità". Galli, sempre secondo la Procura, avrebbe pilotato uno dei 13 bandi analizzati dai carabinieri.