Concorsi Regione, laureati LM59 tagliati fuori dai bandi: "Esclusione che fa male, esistiamo anche noi"

Il loro corso di laurea è stato tagliato fuori da un concorso della Regione tanto atteso. Così due neolaureati in Comunicazione Pubblica, d’Impresa e pubblicità hanno deciso di scrivere un appello a Musumeci per essere presi in considerazione. Il riferimento è al bando di concorso della Regione Siciliana per 527 laureati appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

"Esistiamo anche noi - dicono Stefano Edward e Fabio Barcellona -. Noi neolaureati in Comunicazione Pubblica, d’Impresa e Pubblicità dell’ateneo palermitano (LM 59) abbiamo accolto con stupore e rabbia la notizia della non previsione della classe LM 59 tra le lauree riconosciute nel bando di concorso appena uscito in gazzetta. Il nostro percorso accademico ha previsto tutte quelle materie altamente professionalizzanti che si occupano, dalla stesura degli atti alla conoscenza delle fenomenologie sociali, la tecnicità dei social media nonché gli aspetti riguardanti prettamente la comunicazione pubblica coordinata con tutte le istituzioni. Siamo tristi e rammaricati perché dinanzi a tale noncuranza, la nostra generazione, già colpita dai postumi della pandemia da un lato e dalla continua emigrazione di massa dei nostri coetanei dall’altro, non ci fa sorridere né tantomeno sperare nel “nuovo”".

"Ci rivolgiamo pertanto - aggiungono i due neolaureati - a tutti i dirigenti politici di tutti i colori politici, ai rettori dei vari atenei siciliani, ai nostri colleghi e colleghe che sono in una fase di continua ricerca della propria realizzazione umana e familiare affinché ci possa essere una seria riflessione in riferimento a tale “vuoto” nella speranza che si possa veramente lottare e garantire l’accesso adeguato a tali tipologie di concorsi perché “Esistiamo anche Noi”, comunicatori, specialisti nelle pubbliche relazioni che con le proprie lauree vogliono dare tantissimo alla propria terra, Sicilia…fermando una volta e per tutte questo fenomeno della fuga dei cervelli! Occorre anche puntualizzare che nel bando sono state inserite lauree triennali, che apparentemente non sono per nulla legate alle discipline richieste per la prova e il superamento del concorso. Non vogliamo puntare il dito, ma quanto meno ampliare lo sguardo verso una Facoltà che è completamente omogenea alle discipline per le professioni richieste, un’ esclusione che ci fa male. Abbiamo provato a inviare una mail al presidente della Regione, e abbiamo condiviso sui social media il nostro post di dissenso che ha ottenuto dozzine di condivisioni, anche da parte di docenti rimasti attoniti per la nostra assenza. Un’ingiusta falla nel sistema".