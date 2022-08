Concorsi Regione, ecco la graduatoria dei 18 funzionari economico finanziari vincitori

Approvata e pubblicata la graduatoria finale per la copertura di 18 unità di personale del profilo "Funzionario economico finanziario" (RAF- EFI) per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale.

Scatta dunque l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, per i primi 18 funzionari nell'ambito del concorso per il ricambio generazionale che prevede l'inserimento in organico alla Regione di 100 nuovi funzionari, di cui 88 funzionari amministrativi, avvocati, di controllo di gestione, economico finanziario, dei sistemi informativi e tecnologici, tecnici per tutela del territorio e sviluppo più 12 funzionari tecnici (Ambito tutela del territorio e sviluppo rurale).



Sul portale della Regione Siciliana è disponibile la graduatoria finale della Commissione esaminatrice stilata secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito ai titoli di studio e di servizio, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza. Alla prova concorsuale, che si è svolta lo scorso 20 maggio, hanno partecipato 1.872 aspiranti funzionari economico finanziari. I vincitori sottoscriveranno l'apposito contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato in categoria D secondo quanto previsto dal bando.

Il decreto è pubblicato integralmente, con effetto di notifica a tutti gli interessati, sul sito internet della Regione Siciliana, Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale e nel sito del Formez. Il decreto sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie Speciale Concorsi.