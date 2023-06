Rap, a che punto sono i concorsi per operai e autisti? Tutto quello che c'è da sapere

Cresce l'attesa per migliaia di aspiranti a un posto alla Rap. Non solo i 18.517 candidati alla selezione per netturbini ma anche quelli rimasti in corsa per l'assunzione di 46 autisti che hanno sostenuto l'esame orale e che dovranno sostenere le prove pratiche. In tanti si chiedono a che punto sono i due concorsi. "Si sa quando uscirà la graduatoria per i 306 operai?", scrive Simone Gentile in un messaggio inviato a PalermoToday.

Dalla Rap fanno sapere che per quanto riguarda il concorso relativo agli operai che "la commissione e l'azienda stanno definendo alcuni criteri per assegnare i punti ad alcuni titoli di studio, questa fase si concluderà in questi giorni e successivamente si procederà a stilare la graduatoria dei 3.000 che svolgeranno la prova scritta". Sulla selezione per gli autisti "ieri si sono concluse le prove orali e adesso si passerà alle prove pratiche che si terranno nei giorni 28, 29 e 30 giugno, 10, 11 e 12 luglio". Dalla società partecipata che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti aggiungono che "se tutto dovesse procedere senza intoppi a fine settembre, dopo le opportune verifiche e le visite mediche i 46 autisti potrebbero entrare in servizio".

Il bando per il concorso riservato agli autisti si era chiuso il 29 settembre 2021 con 4.152 domande inviate all'azienda di piazzetta Cairoli. Dopo le varie cernite effettuate non solo da Rap, ma anche dalla ditta esterna che si occupa di gestire la selezione, si è arrivati ai 206 candidati che dal 3 maggio a ieri hanno avuto le prove orali durante le quali bisognava ottenere almeno 25 punti su 40. Sul sito della Rap sono già disponibili i risultati ottenuti da coloro che hanno sostenuto l'esame, con aggiornamenti fino al 29 maggio nel momento in cui scriviamo. Al momento, la soglia del 25 non è stata raggiunta da 13 candidati, chi invece ha superato l'orale adesso avrà a che fare con la pratica. Si tratta di una prova di guida di un mezzo Rap per cui è previsto il possesso della patente categoria C, nell'autoparco aziendale e su strada, secondo un percorso stabilito dalla commissione. Alla prova pratica sarà attribuito un punteggio massimo di 60 punti e si conseguirà l’idoneità con almeno 35 punti.

L'avviso per gli operai invece è scaduto lo scorso 28 febbraio, dopo una proroga di un mese, con una valanga di domande giunte alla società partecipata. Gli oltre 18 mila candidati sperano intanto di essere inseriti nella graduatoria dei 3.000 ammessi alla prova scritta. Il test sarà costituito da 50 domande a risposta multipla, il punteggio minimo da ottenere è 30. I quesiti saranno su: cultura generale; nozioni di base di igiene ambientale, di gestione rifiuti e raccolta differenziata dal decreto legislativo 152/2006; nozioni di base in materia di sicurezza sul lavoro dal decreto legislativo 81/08; diritti e doveri dei lavoratori (elementi di diritto del lavoro: in particolare dei doveri del dipendente e sul mancato rispetto dei predetti); elementi del codice della strada (decreto legislativo 285/1992 e legge120/2010). Successivamente sarà redatta la graduatoria definitiva e nominati i 306 vincitori del concorso. "Graduatoria che - precisano da Rap - sarà efficace per tre anni dalla pubblicazione e sarà importante perché in caso di operai che andranno in pensione e di nuove assunzioni si potrà procedere allo scorrimento della lista".

Gli assunti saranno inquadrati come categoria J, il livello più basso, e avranno il compito di spazzare le strade e raccogliere i rifiuti. Lo stipendio sarà di circa 1.200 euro lordi al mese, con quattordicesima inclusa. Sono previste progressioni, la prima dopo due anni e due mesi di servizio.