Concorsi Rap, selezione per i 46 autisti in dirittura d'arrivo: ma è stallo per i 306 operai

Un concorso, quello per 46 autisti indetto due anni fa, è in dirittura d'arrivo. L'altra selezione, quella per i 306 operai del dicembre 2022, è in stallo. La Rap, comunque, conta di chiudere la prima partita "entro il prossimo primo novembre" e la seconda "entro gennaio 2024" con le assunzioni dei vincitori. Almeno questo è quanto fanno sapere dalla società partecipata che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti in città in merito ai due bandi. Per i 46 posti da autista sono rimasti in corsa 182 candidati, sono invece oltre 18 mila e 500 gli aspiranti netturbini.

Il concorso Rap per 46 autisti

Partendo dalla selezione in fase più avanzata, si sa che dopo le prove orali, sono state effettuate anche quelle pratiche, ovvero la guida di un mezzo Rap per cui è previsto il possesso della patente categoria C, nell'autoparco aziendale e su strada, secondo un percorso stabilito dalla commissione.

Sul sito dell'azienda di piazzetta Cairoli è stata pubblicata la graduatoria di merito, col voto totale ottenuto da entrambi i test effettuati. Ai candidati è stato dato tempo fino al 17 agosto scorso per presentare eventuali titoli di precedenza ovvero l'essere inseriti in un elenco comunale di mobilità interaziendale o l'essere dipendente con contratto a tempo indeterminato di altre partecipate del Comune. Adesso la commissione si riunirà il 12 settembre per formulare la graduatoria definitiva che dovrebbe essere approvata entro fine settembre. I 46 vincitori, dopo l'esame della documentazione, in caso di esito positivo saranno chiamati per le visite mediche. In teoria, secondo quanto riferito da Rap, l'iter si concluderà entro il primo novembre. Anche se in precedenza si era parlato di "fine settembre" come termine orientativo di entrata in servizio dei nuovi autisti.

Il concorso Rap per 306 operai

Nulla di nuovo, invece, per quanto riguarda il concorso per i 306 operai. che una volta assunti saranno inquadrati come categoria J, il livello più basso, e avranno il compito di spazzare le strade e raccogliere i rifiuti. Lo stipendio sarà di circa 1.200 euro lordi al mese, con quattordicesima inclusa.

Anche in questo caso, i membri della commissione si incontreranno il 12 settembre dopo che la società che sta curando la selezione ha fornito dei quesiti ai quali bisognerà dare risposta. Si attende, dunque ancora, che venga redatta la graduatoria dei 3.000 ammessi alla prova scritta che consisterà in 50 domande a risposta multipla, con un punteggio minimo di 30 da ottenere per andare avanti. Il test verterà sulle seguenti materie: cultura generale; nozioni di base di igiene ambientale, di gestione rifiuti e raccolta differenziata dal decreto legislativo 152/2006; nozioni di base in materia di sicurezza sul lavoro dal decreto legislativo 81/08; diritti e doveri dei lavoratori (elementi di diritto del lavoro: in particolare dei doveri del dipendente e sul mancato rispetto dei predetti); elementi del codice della strada (decreto legislativo 285/1992 e legge120/2010).

Dopo il test scritto, sarà stilata la graduatoria definitiva e nominati i 306 vincitori. In questo caso Rap spera di riuscirci all'inizio del nuovo anno. La graduatoria sarà comunque importante perché, come ha spiegato l'azienda, sarà efficace per tre anni dalla pubblicazione e si procederà allo scorrimento in caso di operai che andranno in pensione e di nuove assunzioni.