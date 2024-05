Concluso il meeting al Castello di Caccamo su associazionismo pluri-settoriale con consegna di attestati di merito

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domenica 5 Maggio 2024 nelle ore pomeridiane, si è tenuta nella Sala Prades del Castello Medievale di Caccamo, un incontro sulla salute e prevenzione nonché sull’associazionismo pluri-settoriale. All’inizio dell’evento, sono stati consegnati degli attestati di merito e stima, ad enti e persone fisiche che si sono distinte per attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, sociali, nel volontariato oppure hanno compiuto atti o adottato comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Un apposita commissione istituita e nominata dalla SIPBC SICILIA, ha ritenuto opportuno, concedere tale segno di apprezzamento e stima ,ai seguenti di seguito elencati e presenti in sala: 1) AIM PALERMO – Associazione Italiana Miastenia e Malattie Immunodegenerative Amici del Besta ODV Sezione di Palermo ; 2) Associazione Sportiva Dilettantistica Power Body Club di Caccamo (PA); 3) Associazione “Nocte Tempore A.S.D.” di Belpasso (CT) ;4) Associazione Culturale "Sicularagonensia" di Randazzo (CT); 5) Associazione Culturale - Istituto di Ricerca del Sè Nuovi Orizzonti di Palermo ;6) Associazione Humanitas Speranza per Una Zampa di Monreale (PA) ;7)Dott. Claudio Maltese ;