Concluso a Palermo il convegno nazionale in tre tappe organizzato dal Cesp per dire "no alla guerra"

Nino De Cristofaro: “L’educazione alla pace deve partire dalle scuole, ripensate come luoghi di conoscenza e formazione del senso critico per le nuove generazioni “Lanciare nelle scuole l’idea dell’educazione alla pace non come idea estemporanea o contrapposta al lavoro ma come idea centrale attorno alla quale ogni disciplina prova a dare il proprio contributo”. E' il messaggio che parte dalla Sicilia, scaturito da tre intensi giorni dedicati alla formazione ed al confronto per il personale docente della scuola, organizzata dal Cesp. (Centro Studi per la Scuola Pubblica)a Catania, Noto(SR) e Palermo, che verrà rilanciato nelle altre tappe previste in tutta Italia.

A trarre le conclusioni su quanto evidenziato dai numerosi relatori intervenuti, tra i quali lo storico Angelo D’orsi, il docente e componente dell’esecutivo nazionale Cobas Scuola, Nino De Cristofaro: "I tre incontri hanno visto due momenti principali, - spiega - il primo di confronto tra giuristi, storici, filosofi sui temi generali della pace e della guerra, non solo parlando della situazione in Ucraina ma anche ricordando la nostra Costituzione e facendo luna panoramica sul quadro internazionale che fa da sfondo all’attuale conflitto. La seconda parte dei convegni - continua De Cristofaro – è invece servita ai docenti per immaginare percorsi didattici da adottare nelle scuole, ovviamente articolati e caratterizzati per età”.

In quest’ottica, tra gli obiettivi emersi, fare in modo che la presenza dei militari nelle scuole venga ridotta, così come detta la Carta dei diritti del fanciullo per la scuola primaria, la quale ricorda che alunni ed alunne non devono entrare in contatto con divise che evochino guerra, distruzione e morte. Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, - aggiunge - non ha senso programmare progetti di alternanza scuola-lavoro nelle caserme o in luoghi militari, perché le ragazze e i ragazzi che fanno formazione devono poterla fare costruendo uno spirito critico ed autonomo che li renda capaci di ragionare con la propria testa. Cosa che non può avvenire, attraverso percorsi formativi finalizzati semplicemente all’addestramento. In quest’ottica - conclude Nino De Cristofaro - diventa fondamentale, oggi più che mai, rilanciare una scuola delle conoscenze che possa permettere a ragazze e ragazzi di guardare con spirito autonomo e critico la realtà che li circonda".