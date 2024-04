Laboratorio di pittura con le dita, concluso il progetto Damalab all'Ufficio di Servizio sociale per i minorenni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è concluso oggi il laboratorio di pittura con le dita, tenuto dall’artista Dama all’Ufficio di Servizio sociale per i minorenni di Palermo. L’idea nasce da una conoscenza personale del Funzionario di Servizio Sociale, Santina Geraci con l’artista Dama, che si è accostata al mondo dei ragazzi presi in carico dall’Ussm. L’artista ha saputo coinvolgere i ragazzi che si sono raccontati attraverso un colore, un soggetto, un’onda.

L’onda è movimento, energia, cambiamento… questo era l'obiettivo del DamaLab all’Ussm, ovvero consentire ai ragazzi un movimento interiore che poi si è tradotto in uno schizzo, in una emozione e produzione, assolutamente personale. All’incontro, organizzato da Geraci e da Dama, hanno partecipato il Procuratore della Repubblica per i Minorenni Claudia Caramanna, il Presidente del Tribunale per i Minorenni Flora Randazzo, il direttore dell’Ussm Giuseppe Ciulla e Tiziana Agnello che con il fondo “Gli amici di Ambra Agnello”, ha sostenuto economicamente il laboratorio.