Conclusa la sesta edizione del International Course on Seismic Analysis of Structures using OpenSees

Si è conclusa lo scorso 22 luglio la sesta edizione del International Course on Seismic Analysis of Structures using OpenSees, per la prima volta ospitata dall'Università di Palermo e organizzato dal prof. Giovanni Minafò, professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria. Il corso è un format internazionale che attrae ricercatori da tutte le parti del mondo nel settore dell'ingegneria sismica. Il corso tenuto a Palermo è stata una full-immersion di 4 giorni, più di 30 ore di lezione, 115 partecipanti da 4 diversi continenti, 7 seminari con relatori di caratura internazionale ed è stato patrocinato da EOS – Eurasian OpenSEES Association e SISCo - Società italiana di scienza delle costruzioni. Link social alle foto dell'evento: https://www.facebook.com/Analisi-Strutturale-con-gli-Elementi-Finiti-Unina-236492393362165 https://www.linkedin.com/events/6thinternationalcourseonseismic6809576826365632512/