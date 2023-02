Non solo Vasco Rossi, estate di grande musica a Palermo: torna il concertone di Radio Italia

L'estate palermitana scalda i motori. Dopo il grande successo degli anni scorsi, torna il concertone di Radio Italia live. Anche per l'edizione del 2023, Palermo sarà palcoscenico della grande musica insieme a Milano (dove il concerto è in programma per sabato 20 maggio a piazza Duomo). L'evento, organizzato dalla più celebre radio italiana, sarà il prossimo giugno. Ancora massimo riserbo sulle date precise, anche se per alcune già individuate si attende l'ok definitivo.

Ritorna così l'evento gratuito che ha trasformato, nel 2017 e nel 2019, il Foro Italico in uno dei più importanti palchi del panorama musicale. In entrambe le occasioni furono ore di divertimento con Eros Ramazzotti, Gigi D'Alessio, Gianni Morandi, Mika, ma anche Achille Lauro, Irama, Benji&Fede, Ghali, Il Volo, Irama, Fiorella Mannoia, Takagi&Ketra con Giusy Ferreri. E ancora i Thegiornalisti e Paola Turci. Poi il tris nel 2020 che però a causa della pandemia non si fece più. Una replica che prometteva numeri da capogiro.

Ora la nuova edizione, in estate. Fonti interne al Comune fanno sapere che dovrebbe essere a giugno e non è detto che stavolta sarà realizzato al Foro Italico. Il nodo verrà sciolto entro fine febbraio, quando ufficialmente sarà confermata la data. Il sindaco Roberto Lagalla nelle scorse settimane aveva parlato di un'estate ricca di concerti, tra quello di Vasco Rossi allo stadio e, appunto, questo di Radio Italia. In attesa di ulteriori nomi e luoghi pronti ad arricchire la scena, come ad esempio l'Ippodromo. La struttura di viale del Fante è stata infatti autorizzata ad ospitare i concerti per una capienza di oltre 50 mila persone.