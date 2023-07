VIDEO | Palermo va a “bailar” al Foro Italico, un fiume di gente al concertone di Radio Italia

Di persone ne erano previste 44 mila ma alla fine erano molte, molte di più, venute da ogni parte della Sicilia. Quasi quattro ore di musica non stop. Fan in visibilio per Paola e Chiara, Max Pezzali, Marrakech, Rocco Hunt e Ligabue che, nel gran finale, ha “urlato contro il cielo”. La dedica di Mr. Rain: “Siete tutti supereroi”