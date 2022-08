Furti d'auto e danneggiamenti durante il concerto di Venditti e De Gregori: 4 mezzi ritrovati allo Zen 2

Musica, ma non solo: il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori che si è tenuto giovedì sera al Velodromo, è stato anche una ghiotta occasione per ladri e topi di auto: ben cinque i mezzi sottratti (di cui 4 ritrovati poi allo Zen 2), oltre ad uno scooter e almeno una ventina di segnalazioni per danneggiamenti e furti all'interno delle macchine posteggiate in via Lanza di Scalea.

Nello specifico sono state rubate tre Fiat Cinquecento, una Alfa Romeo Giulietta e una Fiat Panda. Dopo l'intervento delle volanti dell'Ufficio prevenzione generale della questura, tutte le auto sono state ritrovate allo Zen 2, ad eccezione della Cinquecento.