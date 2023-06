Visite sospese al Cto per il concerto di Vasco, il M5S annuncia interrogazione all'Ars

Dopo le proteste sui social, interviene anche la politica per stigmatizzare la decisione dell'azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello di sospendere per due giorni gli interventi programmati al Cto in concomitanza dei concerti di Vasco. E così il M5S ha deciso di predisporre un'interrogazione urgente all'assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo. “Vasco Rossi andrà pure al massimo - afferma il capogruppo all'Ars, - di certo c'è che in Sicilia la sanità non va nemmeno al minimo, magari lo facesse. Il sistema è ormai il collasso, il diritto alla salute, costituzionalmente garantito, sta ormai diventando sempre più un optional e il rinvio degli interventi programmati deciso al Cto in occasione del concerto della rockstar italiana, non è che l'ennesima tappa di un cammino che da tempo punta dritto al disastro, senza che la Regione faccia nulla, o quantomeno nulla di efficace, per evitarlo L'assessore Volo chieda conto e ragione all'azienda ospedaliera di questa decisione e vigili perché in futuro cose del genere non accadano più, o vada a casa".

Proprio oggi l'azienda ospedaliera dal canto suo aveva precisato che "le prestazioni sono state già tempestivamente riprogrammate. L'azienda evidenzia che gli utenti interessati alle prestazioni sospese sono stati comunque preventivamente avvisati". Ma ciò non ha placato le polemiche. “Nulla contro Vasco Rossi, di cui, tra l'altro, sono un fan storico - continua Antonio De Luca - ci mancherebbe. Anzi, ben vengano in Sicilia eventi del genere che contribuiscono a far muovere un'economia purtroppo stagnante. E' doveroso però chiedersi se non c'erano altri modi per dare luogo a una manifestazione di questa portata senza farne pagare lo scotto, come troppo spesso accade, agli utenti della sanità pubblica. Di certo non è accettabile che si imbocchi, senza pensarci due volte, la scorciatoia del rinvio delle prestazioni, specie se si considera che il concerto era programmato da tempo. Le attese per visite ed esami in Sicilia già sono lunghissime, non ci si sforzi per cercare di allungarle ancora. All'assessore Volo e al presidente della regione Schifani ricordiamo che sulle liste d'attesa non faremo sconti e che - conclude il capogruppo - siamo pronti a denunciare alla Procura eventuali inadempienze sull'inutilizzo dei fondi messi da tempo a disposizione dallo Stato per accorciarle".