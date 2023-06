VIDEO | L'attesa dei fan di Vasco, in tenda da giorni davanti allo stadio: "Le nostre ferie sono per lui"

Tutto pronto per il doppio concerto del Blasco. Alcuni "irriducibili" che vengono da ogni parte d'Italia e lo seguono ovunque, sono già all'esterno del Barbera per poter varcare in vantaggio i cancelli all'ingresso. C'è anche qualche palermitano. Costumi e vitamine per sopravvivere al caldo