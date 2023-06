Concerto di Vasco Rossi, divieti di sosta e aree per i pullman: pubblicate le ordinanze

Il Comune ha emanato le ordinanze che regoleranno il traffico in occasione dei concerti di Vasco Rossi, in programma il 22 e il 23 giugno allo stadio Barbera. Gli atti saranno pubblicati domani e prevedono divieti di sosta in diverse strade e l'istituzione delle aree di sosta dei pullman in arrivo in città per il doppio show del rocker emiliano.

L'assessore alla Mobilità sostenibile, Maurizio Carta sottolinea "l’importante lavoro di sinergia coordinato dalla Protezione Civile tra tutti i rami dell’amministrazione e con la Questura di Palermo per poter garantire che l’evento si svolga in totale sicurezza e riducendo al minimo i disagi per la cittadinanza".

I divieti di sosta

Dalle 7 del 21 giugno alle 6 del 24 giugno saranno in vigore i divieti di sosta con rimozione coatta in: viale del Fante, in ambo i lati del tratto compreso tra viale Diana e viale Rocca; piazza Salerno, via Villa Sofia, in ambo i lati del tratto compreso tra piazza Salerno e via Croce Rossa; piazza Giovanni Paolo II; piazza San Marino; via del Carabiniere, in ambo i lati dell’intero tratto; via dei Leoni, intero tratto su entrambi i lati.

Le aree di sosta dei pullman

Per consentire ai pullman in arrivo da fuori Palermo di sostare saranno istituiti i divieti di sosta dalle 00 del 22 giugno alle 6 del 24 giugno nelle seguenti strade: piazzale Ambrosini; via Ammiraglio Calogero Nicastro, tratto compreso tra largo Antonio Sellerio escluso e via Ammiraglio Paolo Thaon di Revel nel lato destro del senso di marcia; via Isaac Rabin intero tratto del lato destro del senso di marcia; via Anwar Sadat intero tratto del lato destro del senso di marcia. L'ordinanza precisa che saranno utilizzate anche aree interne alla Fiera del Mediterraneo per la sosta dei pullman.

Inoltre, se necessario, a esaurimento degli spazi disponibili sopra citati, sono state individuate le seguenti aree di sosta che potranno essere utilizzate da altri veicoli o pullman: piazzale John Lennon ex Giotto; parcheggio Basile, parcheggio Nina Siciliana.

Il provvedimento suggerisce dei percorsi pedonali per raggiungere lo stadio da piazzale Ambrosini e dalla Fiera e l'itinerario per i pullman che dovranno arrivare nelle aree di sosta designate. I dettagli sono consultabili nella versione integrale dell'ordinanza.