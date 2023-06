Concerto di Vasco Rossi, i consiglieri restituiscono i biglietti omaggio: "Siano dati a chi non se li può permettere"

I consiglieri comunali restituiscono gli accrediti per il concerto di Vasco Rossi. Lo ha deciso ieri all'unanimità la conferenza dei capigruppo, che ha rispedito al mittente - ovvero al Palermo calcio - la possibilità di usufruire di biglietti omaggio. "C'è sembrato giusto rifiutare - dice Giulio Tantillo, presidente del Consiglio -. Chi dei consiglieri andrà al concerto di Vasco il biglietto lo ha regolarmente pagato. I biglietti omaggio siano destinati a chi realmente non si può permettere una spesa simile, penso ad esempio alle tante associazioni del territorio".

Rispondendo ad un post su Facebook proprio di Tantillo, Carmelo Costa - che con la sua Musica da Bere è il braccio operativo di Live Nations, società organizzatrice del concerto - afferma che "non sono stati mai offerti biglietti omaggio ai consiglieri". A inviare last minute gli accrediti agli inquilini di Sala delle Lapid, secondo quanto riferiscono gli stessi consiglieri, i sarebbe stato infatti il Palermo Calcio, che da Live Nations incasserà un canone d'affitto da 164 mila euro per il doppio concerto di Vasco al Barbera.

Ed è proprio la gestione dello stadio, che il Palermo ha in concessione dal Comune, a finire nel mirino dei consiglieri di Oso, Ugo Forello e Giulia Argiroffi: "Che alcuni posti dello stadio comunale siano destinati ai consiglieri, che rappresentano i cittadini, è un banale ma non scontato riconoscimento della natura pubblica del bene e i biglietti messi a disposizione all'ultimo minuto, in posti evidentemente avanzati da vendita e inviti gestiti come se si trattasse di casa propria, è emblematico. Tutti i consiglieri hanno rinunciato. Felici per il concerto, che rappresenta un importante evento, ma non ne condividiamo la gestione per come non è stato tutelato il bene comune".

"Ogni palermitano - concludono Forello e Argiroffi - si è sentito offeso dai commenti sul nostro stadio dopo la partita della Nazionale, così come l'esclusione dalla candidatura per gli Europei del 2032. L'origine di questi mali sta proprio nella cattiva gestione della natura pubblica del bene: vanno bene eventi promossi da privati e che portano a questi il doveroso guadagno, ma non a discapito del comune e della città".