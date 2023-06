Concerti di Vasco Rossi al Barbera, il Comune chiude già da domani viale del Fante e via Cassarà

Tutto pronto per il doppio concerto di Vasco Rossi, in programma giovedì e venerdì allo stadio Barbera. Il Comune, questa mattina, ha emanato un'altra ordinanza (che va a integrare quella di ieri) che regolerà il traffico in occasione dei due eventi.

"L'ufficio Mobilità sostenibile e trasporto pubblico di massa - si legge in una nota diffusa dal Comune - ha disposto un ulteriore provvedimento di limitazione della circolazione veicolare e della sosta nelle vie e piazze cittadine. L'integrazione prevede la chiusura al traffico veicolare a partire dalle 17 di domani e fino a cessate esigenze, per entrambe le date del concerto (giovedì 22 e venerdì 23 giugno) di viale del Fante - entrambe le carreggiate nel tratto compreso tra piazza Salerno (esclusa) e piazza Leoni (esclusa) - e l'intera via Cassarà.

Dal provvedimento disposto oggi sono esclusi i mezzi delle forze dell’ordine, della Protezione civile, dei vigili del fuoco ed eventuali mezzi in emergenza, autorizzati al passaggio, dalle forze di polizia, residenti, e titolari di passi carrabili autorizzati regolarmente.