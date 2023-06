Concerto di Vasco Rossi, sospese per due giorni le visite programmate al Cto

L'azienda ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello per le giornate di domani e dopodomani, 22 e 23 giugno, dispone la sospensione dell’attività ordinaria programmata al Cto, per motivi di ordine pubblico e sicurezza, in linea con quanto previsto dalle competenti autorità in previsione del concerto di Vasco Rossi allo stadio Barbera.

Una decisione presa anche in previsione del "massivo afflusso di persone nell’area, posto altresì il divieto di accesso ai mezzi non autorizzati nel perimetro limitrofo, nei giorni in oggetto, fatto salvo solo le prestazioni in urgenza indifferibili relative al pronto soccorso odontoiatrico, che verranno garantite, differendo ad altra data il resto delle attività ambulatoriali e ordinarie". L'attività verrà ripristinata regolarmente già da sabato 24 giugno.