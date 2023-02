"Un maxischermo sulla spiaggia di Romagnolo per il concertone di Radio Italia": presentata mozione

"Oggi ho presentato in consiglio una mozione per richiedere agli uffici preposti l'installazione, sull'arenile degli degli ex Bagni Petrucci a Romagnolo, di un maxischermo in occasione del concerto di Radio Italia del prossimo 30 giugno". La proposta porta la firma del consigliere della seconda circoscrizione Giovanni Colletti.

"La richiesta dell'installazione del maxischermo nella costa a sud della città - dice - è motivata dal fatto che è un evento pubblico al quale parteciperà un gran numero di persone, soprattutto dopo gli anni delle restrizioni a causa del Covid, che potrebbe non essere contenuto nello spazio dello spettacolo e zone limitrofe. Dopotutto in occasione dell'ultimo medesimo evento, proprio a causa del grande numero di spettatori provenienti dalla parte sud della città e comuni confinanti, a fine concerto si è dovuto ricorrere alla chiusura del traffico veicolare e pedonale sul ponte Oreto per motivi di sicurezza, costringendo di fatto i cittadini a grandi disagi ed a percorrere altri itinerari".

Colletti conclude: "Credo che l'arenile in questione, porzione di territorio troppo spesso ridotta a mera periferia, ha ampi spazi per contenere una grossa fetta di pubblico e che tale proposta è di buon auspicio per eventi futuri e per la fruibilità e il rilancio della famosa Costa Sud di Palermo". La mozione è stata votata all'unanimità e controfirmata dai consiglieri presenti in aula Gandolfo, Viscuso, Sala, Piazzese, Lo Nardo, Tusa e il presidente Federico.