Evento Radio Italia, stabilite le regole per i disabili dopo le polemiche per i concerti di Vasco

Ha fatto rumore la lettera di Simona Ciappei, donna disabile venuta da Pisa per assistere ai concerti palermitani di Vasco Rossi. "Siamo stati ghettizzati - ha detto a PalermoToday - in un recinto lontano dal palco, ci hanno dato i posti peggiori. Un'area disabili indegna". In tanti hanno inoltre segnalato che in nessuna ordinanza del Comune si faceva riferimento alle esigenze delle persone con disabilità che volevano assistere ai concerti.

"Incrociamo le dita per il prossimo evento", hanno pensato in molti. E il prossimo evento è alle porte: ovvero il concertone di Radio Italia, sul prato del Foro Italico, previsto per venerdì sera. Il Comune, nell'ordinanza emanata nelle scorse ore, questa volta ha fatto riferimento alle esigenze delle persone con disabilità. "I veicoli con a bordo i disabili che vengono accompagnati all’evento - si legge nel provvedimento - potranno accedere fino in piazza Tonnarazza". Radio Italia inoltre ha predisposto, in uno dei macrosettori (il secondo), uno spazio specificatamente attrezzato a disposizione dei disabili, con accesso dalla strada in battuto di cemento "che divide i macrosettori 1 e 2, fatto questo che permette l’accesso, con facilità, anche a chi ha difficoltà a deambulare". Non sarà possibile prenotare il proprio posto. (qua tutte le informazioni).

"In qualità di garante per le persone con disabilità - ha commentato Pasquale Di Maggio - esprimo grande apprezzamento per la tempestiva e puntuale risposta fornita dall'amministrazione comunale, in particolare dal sindaco Roberto Lagalla, dall'assessore ai Servizi sociali e Sanitari, Rosalia Pennino, dagli uffici comunali competenti, nonché da Radio Italia, in merito all'accesso delle persone con disabilità al concerto in programma il 30 giugno. Grazie di cuore a tutti e buon concerto. Palermo inclusiva è un sogno realizzabile".

Così invece il consigliere comunale della Democrazia Cristiana, Viviana Raja. "Le lamentele dei cittadini con disabilità, dopo il concerto di Vasco Rossi, a causa di problemi certamente non imputabili all’amministrazione comunale, devono servire da monito per il futuro. E il futuro prossimo sarà l’evento ‘Radio Italia Live’ che si svolgerà al Foro Italico il 30 giugno. Mi sono già attivata chiedendo agli uffici preposti di vigilare. Non ha alcun senso parlare di integrazione e abbattimento delle barriere architettoniche se poi non ci facciamo garanti, anche in queste circostanze, delle esigenze e delle necessità dei cittadini con disabilità, permettendo loro di godere appieno dello spettacolo che ci sarà. Sono certa che l’evento in programma sarà una tappa importante verso un salto di qualità nella programmazione e nella gestione di questi grandi eventi in città, rendendoli aperti e pienamente fruibili a tutti e su questo non mancherà il mio impegno".