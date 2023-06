Tutto pronto per il concertone di Radio Italia: stop alla Ztl, numerose strade chiuse al traffico

Neanche il tempo di archiviare il doppio appuntamento con Vasco (stasera l'ultimo dei due eventi) ed è già tempo di pensare alla prossima grande manifestazione musicale, in programma il prossimo weekend. Nel pomeriggio gli uffici del Comune hanno emesso oggi l’ordinanza con la quale vengono disposte, per i giorni 29 e 30 giugno, le limitazioni alla circolazione veicolare in alcune piazze e vie cittadine in occasione del concertone di Radio Italia Live in programma venerdì prossimo al Foro Italico a partire dalle 20.40

"L’amministrazione comunale - si legge in una nota - per i giorni 29 e 30 giugno, invita la popolazione ad un uso estremamente moderato del veicolo privato privilegiando l’uso dei mezzi pubblici. Negli stessi giorni sarà sospesa la Ztl. Il 29 giugno 2023, dalle 10 alle 20, e comunque sino al termine delle prove, verrà chiusa la carreggiata di mare del Foro Umberto I".

Ecco gli altri provvedimenti: saranno istituiti il doppio senso di marcia nella carreggiata di monte, con deviazioni tramite i varchi di piazza Tumminello e dal civico 11/12 (altezza gelateria Ilardo) lungo l’asse ed il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati di Foro Umberto I in entrambe le carreggiate dalle del 29 giugno alle del 30 giugno.

Disposta inoltre l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta da mezzanotte del 30 giugno alle 6 del 1° luglio e comunque fino a cessate esigenze, di questi luoghi:

via Francesco Crispi nel tratto compreso tra la piazza XIII Vittime e la via Cala direzione via Messina Marine;

via Cala Tratto compreso tra Foro Umberto I e via dei Cassari in ambo i lati, su ciascuna carreggiata;

Foro Umberto I intero tratto in ambo i lati, su ciascuna carreggiata, compresa quella arretrata, antistante l’NH Hotel, con accesso da via Lincoln, riservata ai veicoli di supporto all’ evento.

piazza Tonnarazza intera area;

piano Di Sant’ Erasmo intera area;

via Lincoln tratto compreso tra la Piazzetta Porta Reale e il Foro Umberto I in ambo i lati;

piazzeta Porta Reale intero slargo;

via N. Cervello intero tratto in ambo i lati;

via Torremuzza intero tratto in ambo i lati;

piazza Kalsa intera piazza;

salita Santi Romano intero tratto in ambo i lati;

via Butera Intero tratto in ambo i lati.

Ecco le strade che chiuderanno:

via Francesco Crispi altezza via Onorato: chiusura del sottopasso direzione via Cala;

via Francesco Crispi tratto compreso tra piazza XIII Vittime e la via Cala corsia lato monte;

via Cala intero tratto;

corso Vittorio Emanuele tratto compreso tra via Porto Salvo e Foro Umberto I;

Foro Umberto I intero tratto;

piazza Tonnarazza intera piazza;

piazza Tumminello intera piazza;

via Ponte di Mare intero tratto;

via Messina Marine tratto compreso tra la via Ponte di mare e la via Cappello (esclusa), ad eccezione dei pullman che potranno accedere nel tratto che va da via Cappello a via Adorno che sarà area di sosta per gli stessi;

via Lincoln tratto compreso tra il Corso dei Mille e il Foro Umberto I, chiusura al transito veicolare direzione mare, i veicoli provenienti dalla via Archirafi hanno l’obbligo di svolta a sinistra direzione Stazione Centrale;

via Tiro a Segno tratto compreso tra la via Archirafi (esclusa) e la piazza Tumminello.

Tutte le perpendicolari che si immettono nelle sopra menzionate chiusure si intendono precluse al transito veicolare.

Il Comune ha individuato queste strade e aree di parcheggio per la sosta dei pullman:

Via Cappello-via Adorno-viale dei Picciotti

Parcheggio Basile

Parcheggio Nina Siciliana

Parcheggio John Lennon

Parcheggio piazzale Francia

In via Salvatore Cappello - nel tratto compreso tra via Messina Marine e viale dei Picciotti (entrambe le carreggiate) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati dalla mezzanotte del 29 giugno alle 5 del 30 giugno e comunque sino a cessate esigenze eccetto per i pullman adibiti al trasporto dei passeggeri (solo sul lato destro).

Stesso provvedimento per viale dei Picciotti: nel tratto compreso tra via Cappello e via Bennici (carreggiata lato monte) scatterà il divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati da mezzanotte del 29 giugno alle 5 del 30 giugno 2023 e comunque sino a cessate esigenze eccetto ai pullman adibiti al trasporto dei passeggeri solo sul lato destro.

Anche in via Adorno (intero tratto zona carreggiata lato fiume Oreto) verrà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati da mezzanotte del 29 giugno alle 5 del 30 giugno 2023 e comunque sino a cessate esigenze eccetto ai pullman adibiti al trasporto dei passeggeri solo sul lato destro.

Ovviamente scatteranno delle deroghe per le seguenti categorie di veicoli: