"Insieme per Marianna", quattro artisti in concerto per una raccolta fondi

Quattro artisti in concerto per aiutare Marianna nella sua battaglia, proprio nel giorno del suo quarantesimo compleanno. Si terrà il prossimo 19 settembre, al Lato B di via Mariano Stabile 122, l’esibizione di Davide Santacolomba, Giulia Militello, Stefano Barigazzi e Ciccio Leo. La finalità dell’evento, ad ingresso gratuito, sarà quella di raccogliere fondi che serviranno a Marianna Bonomo - una donna di 39 anni, sposata e madre di due figli - di combattere un linfoma di non Hodgkin giunto al quarto stadio.

La storia di questa donna ha fatto in pochissimo tempo il giro della città e non solo, permettendo a Marianna e alla sua famiglia di raccogliere 160 mila euro che sarebbero serviti per le sue cure a Houston, Texas. "Gli ultimi esami diagnostici - aveva scritto dopo l'arrivo negli Stati Uniti il marito sulla piattaforma utilizzata per la raccolta fondi - hanno mostrato una progressione della malattia che ha reso necessario un doppio ciclo di terapia abbinato a una radioterapia specifica”.

La notizia ha portato ad alzare l’asticella fino a 400 mila euro, in maniera tale da potere affrontare la terapia consigliata dagli specialisti americani. Alla raccolta fondi hanno partecipato migliaia di persone, la comunità di Castelbuono molto vicina a Marianna e anche l’Ars e il suo presidente Gianfranco Miccichè, che hanno donato 5 mila euro per supportare la battaglia contro il tumore maligno che da poco più di un anno ha colpito il sistema linfatico della donna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nelle ultime settimane, oltre alla raccolta su GoFundMe.com grazie alla quale è stata raggiunta quota 230 mila euro, sono stati diversi gli eventi e le iniziative. Per ultimo il concerto al Lato B di sabato 19 settembre durante il quale si esibiranno Davide Santacolomba, pianista conosciuto dal grande pubblico per la sua esibizione al programma tv “Tu sì que vales”, Giulia Militello, giovane artista che ha partecipato all’edizione 2017 di X-Factor, Stefano Barigazzi, talento italiano nel campo del blues e Ciccio Leo, pianista 26enne e grande amante della musica jazz.