VIDEO | Cinisi, anche Mannarino al concerto per Impastato: "Con il suo coraggio può ispirare tante vite"

Sul palco allestito dove si trova Casa Memoria musica e interventi per ricordare l'attivista di Democrazia Proletaria ucciso dalla mafia il 9 maggio del '78. In corso Umberto I si sono alternati Cisco, Serena Ganci, Roy Paci, Shakalab, Angelo Sicurella, Enzo Rao e pure l'artista che ha portato sul palco i suoi successi, come Me so 'mbriacato. "Siamo tutti affezionati a questo ragazzo che ha rifiutato un'eredità familiare. Io auguro a tutti i giovani di trovare lo stesso coraggio, il coraggio di non accettare tutto ciò che non vi piace dei vostri genitori"