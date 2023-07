Il parapiglia sul palco, il silenzio degli organizzatori e la delusione dei fan: cosa è successo al concerto di Geolier

Sarebbe dovuto essere un concerto indimenticabile. Si è trasformato in un momento da dimenticare. Qualche canzone "trap", diversi richiami all'ordine e infine l'invasione di palco da parte di alcuni ragazzini del pubblico che hanno fatto arrivare i titoli di coda ben prima che finisse lo spettacolo, appena 40 minuti dopo l'inizio. Infine spintoni, cori di dissenso e una rissa. E' questo il riassunto di quello che è andato in scena ieri sera ai Cantieri Culturali alla Zisa, dove in programma per il Green Pop Festival era atteso Geolier, uno dei rapper più in voga del momento.

Il racconto di uno spettatore

A raccontare a PalermoToday come sono andate le cose ci hanno pensato i fan. Nel corso della giornata sono state tante le testimonianze raccolte. Tra queste anche quella di un genitore che ha accompagnato la figlia minorenne al concerto del suo idolo. "C'era poca vigilanza". Inizia così il suo racconto. "Ho lasciato mia figlia sin dal pomeriggio, poi sono tornato. Lei aveva uno dei cosiddetti biglietti a ingresso unico. Già a quell'ora c'erano dei gruppetti che hanno cercato di entrare sfondando il lato di un ingresso. Immediatamente sono stati respinti dagli agenti in tenuta antisommossa".

Un gruppetto di ragazzini, dunque, sarebbe responsabile dei disordini ai Cantieri. "Hanno riprovato per la seconda volta - spiega ancora - e stavolta hanno trovato via libera. Era stato dato l'ordine di togliere le transenne che delimitavano la zona pit, ovvero l'area sotto palco, dove tra le altre cose il biglietto costava anche di più. Così già alle 21.15 è stato un liberi tutti, tutti sono potuti entrare sotto il palco".

"L'artista invitava a stare composti e a non farsi del male"

Durante il concerto, è lo stesso Geolier a richiamare all'attenzione il pubblico. "Ha invitato tutti a rimanere composti, spiegando che se avessero continuato a spingere e a scavalcare si sarebbero potuti far male. Ma sottopalco è stata l'anarchia. Fino a quando non c'è stata una vera e propria invasione di palco. E' a quel punto che la sua security lo ha portato via. Intanto però hanno rubato microfoni, magliettine, il tutto mentre lanciavano bottigliette d'acqua col rischio di ferire la gente di sotto".

E' così che il pubblico di sedicenni prova ad andare via e a mettersi al riparo. "Ma nel modo di scappare c'era chi cadeva a terra, chi restava schiacciato - conclude -, chi ancora è stato invischiato in una rissa fuori dai Cantieri. Chi ha pagato dunque non è stato tutelato, chi è entrato per scatenare disordini, invece, è entrato gratis. Chi rimborserà uno spettacolo fallito? Chi chiederà scusa a un pubblico che ha pagato ed era lì per divertirsi?".

Le misure di sicurezza

Quante persone erano presenti al concerto? Questo è il primo nodo da sciogliere. Perché, secondo i protocolli di sicurezza di prefettura e questura, se la licenza di pubblico spettacolo risulta essere superiore a 5 mila persone scattano delle misure aggiuntive. Misure che si traducono in un maggior numero di uomini alla vigilanza, di steward, di agenti addetti alla sicurezza non solo del pubblico e delle aree sensibili, ma anche e soprattutto del palco, che ai grandi eventi è e deve restare inaccessibile.

Il concerto organizzato da Puntoeacapo e Gomad Concerti

Il concerto, organizzato da Puntoeacapo e Gomad Concerti (due dei più importanti nomi del panorama musicale siciliano) sarebbe dovuto iniziare alle 21. Ma qualcosa, sin da subito, non è andato per il verso giusto. Oggi su TikTok, la dimensione social naturale del pubblico che va dai 16 e 20 anni del rapper napoletano e che ieri sera ha acquistato un biglietto per non perdersi lo show, è un tripudio di video che immortalano i momenti concitati che hanno spinto l'artista ad abbandonare il palco, scortato dai suoi bodyguard, appena 40 minuti dopo l'inizio.

"Chiediamo il rimborso", nessuna replica dagli organizzatori

Ora sono in tanti a chiedere il rimborso, delle spiegazioni che giustifichino quanto accaduto ieri sera. PalermoToday, nel corso della giornata, ha più volte sollecitato le due organizzazioni (Puntoeacapo e GoMad Concerti) per fare il punto sui fatti, ma ha raccolto solo silenzio in attesa che venga confezionata una nota da mandare agli organi di stampa che racconti al pubblico pagante, tornato a casa deluso, cosa e perché si è verificato tutto questo.

Le scuse di Geolier

Le scuse, al momento, sono arrivate soltanto da Geolier (che in un post su Instagram ha scritto "Mi spiace per aver dovuto interrompere il concerto di questa sera ai Cantieri Culturali della Zisa a Palermo, purtroppo è stato per motivi indipendenti dalla mia volontà ma per questioni di ordine pubblico e di sicurezza. Mando un grande abbraccio a tutti i miei fan palermitani, sono sicuro che ci rivedremo molto presto") e dai padroni di casa, ovvero CCCZ, la comunità Cantieri Culturali alla Zisa.

I Cantieri Culturali estranei ai fatti

L'associazione che raccoglie buona parte delle realtà che animano e investono ogni giorno sull'area e che hanno affidato a Puntoeacapo e a GoMad il parcheggio per l'organizzazione della rassegna Green Pop Fest, con il concerto di Geolier tra le date. "E' bastato il primo dei concerti del Green Pop Festival per gettare alle ortiche anni e anni di costruzione di un'identità culturale, accogliente, multidisciplinare e attenta alle esigenze della comunità, che tutta Italia ci invidia per l’enorme ricchezza di opportunità che esprime".

Da settimane i concessionari degli spazi dei Cantieri Culturali alla Zisa chiedono un confronto con l’amministrazione comunale proprio sul tema dei mega concerti previsti nella zona del parcheggio. "Ci troviamo nostro malgrado, a commentare quanto accaduto ieri sera durante il concerto, interrotto dopo 40 minuti perché sono saltate le più normali misure di sicurezza: come è noto diverse persone hanno fatto irruzione sul palco impedendo all’artista di proseguire, mentre già erano stati sfondati, con grande facilità, entrambi gli ingressi permettendo a molti di entrare senza pagare. Insomma, chi era presente si è reso conto chiaramente come a un certo punto si stesse sin troppo sfidando la sorte. E per fortuna non è successo nulla di irreparabile. Per fortuna, solo per quella" precisano dai Cantieri.

Il silenzio delle istituzioni

Oggi da parte delle istituzioni, oltre che dell'organizzazione, nessun commento. "L'area dei Cantieri Culturali alla Zisa - spiegano ancora - è un’area che merita rispetto e una valutazione culturale strategica e i fatti di ieri dimostrano che non è adatta a ospitare concerti di questo genere (oltre 10 mila persone per un sold out annunciato da settimane): non lo è fisicamente, non lo è culturalmente. È lapalissiano come ci siano stati dei difetti nell’organizzazione e si sia derogato, evidentemente, alle necessarie misure di sicurezza in termini di personale addetto, di transennamenti adeguati. Non manca certo agli organizzatori della Puntoeacapo, responsabile della rassegna, l’esperienza pluriennale nell’organizzazione di grandi eventi musicali, non manca al Comune di Palermo il senso di responsabilità adeguato nel tutelare la sicurezza dei cittadini e non si diventa dall’oggi al domani inesperti o irresponsabili: quindi crediamo sia necessario analizzare quanto accaduto su un altro piano, legato maggiormente all’opportunità e agli interessi economici diretti e indiretti che sono in campo".

"Cittadini delusi e amareggiati, serve più sicurezza"

Così, i Cantieri, respingono al mittente tutte le offese, non essendo responsabili dell'organizzazione. "Ci siamo ritrovati a rispondere alle legittime lamentele di centinaia di cittadini delusi e amareggiati (per usare un eufemismo) i quali, gettando discredito verso un generico Cantieri Culturali alla Zisa, stanno creando un danno di immagine enorme verso le decine di organizzazioni e centinaia di persone che quotidianamente ci operano e hanno contribuito massicciamente a realizzare l’immagine nazionale e internazionale di cui gode l’area. Chiediamo al sindaco Lagalla e a tutta la Giunta comunale, in particolare modo all’assessore Giampiero Cannella e all’assessore Maurizio Carta, la convocazione urgente di un tavolo strategico sui Cantieri Culturali per costruire una visione condivisa dell’area".