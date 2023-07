Concerto di Geolier, dubbi della questura sulla sicurezza: "Pronti a revocare le licenze"

Quaranta minuti appena di concerto, il rapper che invita il suo pubblico a mantenere la calma nonostante i protocolli di sicurezza saltati e le aree delimitate da transenne accessibili a chiunque, senza esibire il biglietto. A quasi 48 ore dal live di Geolier, artista napoletano atteso ai Cantieri Culturali alla Zisa per una data del Green Pop Festival, la questura prende le distanze dai fatti che hanno portato a interrompere lo show prima del previsto.

"Safety e security spettano all'organizzazione"

Sia i fan che la comunità Cantieri Culturali alla Zisa hanno subito puntato il dito contro l'organizzazione, affidata a un veterano degli spettacoli in Sicilia come Nuccio La Ferlita con Puntoeacapo, in collaborazione con GoMad concerti, che non avrebbe garantito standard di sicurezza adeguati portando al caos più totale, con un gruppo di ragazzini che ha violato le recinzioni e si è spinto fin sopra al palco, costringendo il rapper ad andare via di corsa scortato da alcune guardie del corpo.

Ora anche la questura precisa, attraverso una nota ufficiale, che "come stabilito dalla legge, anche in considerazione dell’attività imprenditoriale e di profitto svolta dall’organizzatore dell’evento, è su quel soggetto che devono gravare le responsabilità legate all’adozione delle misure di safety e security". In altre parole, è a Puntoeacapo con GoMad concerti che spetta la responsabilità di applicare tutte le misure di sicurezza necessarie affinché l'evento si svolga senza alcun pericolo per il pubblico, per gli addetti ai lavori e per l'artista stesso (il cui palco dovrebbe risultare inviolabile).

Licenza di pubblica sicurezza

E' la stessa questura ad annunciare che ha già avviato una fase istruttoria volta a individuare le eventuali violazioni legate alla licenza di pubblica sicurezza, rilasciata proprio dal questore. "Tali violazioni - precisano - se riscontrate, condurranno a provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa ed eventualmente penale. Allo scopo di riscontrare le citate violazioni e per attualizzare e contestualizzare le prescrizioni che il questore adotterà in occasione di futuri eventi, già stamani, così come disposto dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, è stato effettuato dai membri di questura, vigili del fuoco ed Asp, un sopralluogo ai Cantieri Culturali alla Zisa".

Se dovessero essere riscontrate delle violazioni, dunque, verranno meno le licenze già rilasciate dal questore per gli eventi che avranno luogo nell'area dedicata al parcheggio all'interno dei Cantieri (autorizzata per ospitare fino a 9.600 persone) e affidata dal Comune di Palermo - attraverso un bando "lampo", uscito lo scorso 10 luglio - a Puntoeacapo e GoMad che già da stasera tornano in pista con il concerto di Ernia, per cui sono stati venduti 2.500 biglietti. "Ulteriori misure sanzionatorie - concludono dalla questura - saranno adottate nei confronti di chi, salendo sul palco, ha provocato l'interruzione dello spettacolo e alla cui identificazione sta lavorando il personale del commissariato di polizia Zisa-Borgo Nuovo".

"I Cantieri Culturali alla Zisa non sono un santuario"

Intanto l'assessore alla Cultura Giampiero Cannella precisa che non farà alcun passo indietro sulla concessione dell'area parcheggio delle ex officine Ducrot a medi e grandi eventi. "I Cantieri Culturali alla Zisa non sono un santuario - spiega a PalermoToday - ben vengano iniziative ed eventi di ogni tipo, che abbiano qualsiasi tipo di declinazione. L'organizzazione ha l'onere di organizzare e sorvegliare sul corretto svolgimento. Noi come amministrazione confidiamo nelle capacità di gente qualificata in questo settore. Se arrivano però 200 persone malintenzionate serve l'esercito. Non spetta all'amministrazione verificare le norme di sicurezze".

Intanto nessuna replica - contrariamente a quanto annunciato nella giornata di ieri - da Puntoeacapo e GoMad Concerti, in risposta ai tanti fan che reclamano un rimborso. Nel frattempo CCCZ, la comunità Cantieri Culturali alla Zisa, annulla uno spettacolo che avrebbero dovuto realizzare Spazio Franco e il Teatro Ditirammu insieme, una coproduzione sulla leggenda della testa di M. "Con il trio Salmo, Fabri Fibra e Guè Pequeno, dopo quello che è successo con Geolier - spiega a PalermoToday Giuseppe Provinzano, presidente della comunità Cantieri - preferiamo così. Siamo stati assaliti da una shit storm impressionante in queste ore, pur essendo totalmente estranei ai fatti. Grazie a questo bando del Comune, gli organizzatori pagano appena 350 euro a serata per il parcheggio e hai incluso nel prezzo torri, gazebo e persino transenne".

Il progetto del Comune, però, è quello di aprire i Cantieri a ogni genere di spettacolo. "Vogliamo riqualificare l'area - dice ancora l'assessore alla Cultura Cannella - e quello che è successo non dipende dalla qualità dell'organizzazione. E' un episodio strano quello che si è verificato, sul quale vogliamo si faccia luce. E' stato un episodio casuale? Le caratteristiche dell'artista hanno richiamato un certo tipo di pubblico? C'è qualcos'altro dietro? Non sono un investigatore e non posso saperlo. Ma crediamo fortemente nel progetto di riqualificazione dei Cantieri e questo episodio, dove una tribù proveniente da contesti non inclini alla civiltà si è resa protagonista, non lo può interrompere".