Il concerto di Elodie, l'assessore in Consiglio: "Nessun disastro e la mancata diretta tv non è dipesa da noi"

"Il Capodanno non è andato male. Qualche malfunzionamento c'è stato, ma nessun disastro. E la mancata diretta tv dell'esibizione di Elodie non è dipesa dal Comune". E' questa in estrema sintesi la posizione espressa dall'assessore alla Cultura Giampiero Cannella chiamato a rispondere in consiglio comunale, nella sala Martorana di Palazzo Comitini, dopo le polemiche sorte nei giorni successivi all'evento.

Le 9.800 presenze autorizzate

Per quanto riguarda i 9.800 spettatori autorizzati per motivi di sicurezza, Cannella ha detto: "Non sapevamo prima delle prescrizioni sotto il profilo dell’ordine pubblico. E’ una cosa che possiamo sapere soltanto quando comunichiamo che c’è un evento e la Prefettura stabilisce la capienza della piazza. Nel corso della serata, le forze dell’ordine hanno autorizzato altri accessi. Nella fase massima c’erano fra le 13.000 e le 14.000 persone. Dagli accessi sono transitate un totale di 20.000 persone complessive“.

La mancata diretta tv di Elodie

In Aula anche il quesito sulla mancata diretta tv dell'esibizione di Elodie. "Esiste un problema fra tre enti - ha risposto Cannella - nessuno dei quali è il Comune di Palermo. Sto parlando dell’organizzazione, della società che gestisce l’immagine di Elodie e del broadcaster scelto per l’evento. Abbiamo avuto notizie, per vie informali, che fra gli organizzatori e il servizio di trasmissione scelto c’è stato più di qualche problema. Nessun artista concede la propria immagine. E’ successo anche lo scorso anno con il concerto di Francesco Gabbani. C’è un motivo per il quale il Capodanno organizzato da Rai e Mediaset costa un milione e il nostro è costato meno". Anche se la cifra si è aggirata su poco meno della metà.

"Il Capodanno non è andato male"

In generale, Cannella non è d'accordo su quanti hanno bocciato l'evento di San Silvestro e minimizza i problemi tecnici che durante il concerto hanno suscitato pure qualche malumore nella stessa Elodie. “Contesto la tesi secondo la quale l’evento di Capodanno sia andato male. E’ stato visto da chi era in piazza. E’ stato percepito dalla cittadinanza. Non neghiamo che qualche malfunzionamento c’è stato, ma non ha avuto l’esito disastroso che qualcuno ha dipinto“, ha detto l'assessore, che si è poi soffermato su alcuni passaggi della risposta che la società che ha curato l’evento, Puntoeacapo srl, ha dato agli uffici del suo assessorato. "Si specifica che da una prima diagnosi dell’accaduto è che le brevi interruzioni riscontrate è probabile che si siano verificate per interferenze al processore dell’impianto audio, testato senza alcun problema durante le operazioni preparatorie. Dopo la prima interruzione, rilevando che non si era verificato alcun blocco, il team tecnico ha sostituito tutti i cavi. Il concerto è proseguito fino al finale, dove si è verificata un’altra interruzione. L’artista, dopo un accenno di dispiacere, ha completato la performance". Cannella ha infine aggiunto sulla possibilità di adire alle vie legali che "se sarà accertato un malfunzionamento, gli uffici sapranno cosa fare. Ma non credo vi sia un elemento discriminatorio. Non mi sento di dire 'non li chiameremo mai più'".

Figuccia: "L'assessore non ha portato alcun documento in Aula"

"Apprezzo che l’assessore alla cultura Giampiero Cannella sia venuto in Consiglio comunale per illustrare i dettagli dell’organizzazione del concerto di Capodanno – sicuramente non impeccabile - dispiace, però, che non abbia prodotto alcun documento cartaceo affinché i consiglieri comunali e, quindi, i cittadini palermitani possano verificare che tutti i passaggi e tutte le decisioni siano stati regolari, soprattutto per evitare che spiacevoli episodi, come il malfunzionamento dell’impianto di amplificazione o la mancata diretta televisiva e in streaming dell’evento, che ha impedito alla stragrande maggioranza dei palermitani di godere di un concerto che è costato quasi mezzo milione di euro", afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale e presidente della Terza Commissione consiliare.