Una piazza stracolma dà il benvenuto al 2024: sicurezza promossa al Politeama, Elodie conquista tutti

Una piazza stracolma, il sistema di sicurezza promosso e una regina del pop italiano a salutare l'inizio del nuovo anno. Il Capodanno al Politeama è stato una festa che ha coinvolto la città nel segno della musica, della comicità e dell'intrattenimento iniziata intorno alle 20.30 e proseguita fino a notte inoltrata che ha visto il suo momento clou con il concerto di Elodie, l'artista romana arrivata a Palermo nella mattina di ieri accompagnata dal compagno Andrea Iannone.

"Ci vediamo stasera Palermo" ha scritto sui social, postando una foto scattata dall'aereo mentre inquadra il mare in prossimità dell'aeroporto Falcone Borsellino. Poi l'arrivo al Politeama, poco dopo la mezzanotte, per un'esibizione che ha infiammato la piazza e fatto ballare e cantare tutti dando il benvenuto al 2024. Sul palco a condurre la serata Salvo La Rosa ed Eliana Chiavetta che, per tutta la notte, hanno guidato il pubblico tra le esibizioni.

Prima tra tutti quella della Massimo Youth Orchestra che ha che ha fatto da apripista agli altri artisti. Grande attesa per Samuele Palumbo, giovanissima promessa della musica reduce dalla vittoria di Tù sì que vales grazie alla maestria che con il suo violino porta sul palco e che suona proprio nell'orchestra giovanile della Fondazione diretta dal maestro Marco Betta. Ad aprire le danze Marlo, classe ’98, le cui influenze musicali abbracciano il mondo street del rap, poi Peppe Lana, che intreccia la canzone d’autore al jazz a alla world music in un mix elegante e contemporaneo, Pridea, diplomata all’Officina Pasolini di Tosca a Roma nel 2020 e attualmente in arte performativa, finalista al Festival di Castrocaro 2023.

Non sono mancate le risate, con il cabaret di Antonio Pandolfo e Sergio Vespertino. Spazio poi alle esibizioni di Pamela Barone, Giuliana Di Liberto e Daria Biancardi che, proprio dal palco del Politeama, ha annunciato la finale all'European Blues Challange. In consolle, durante il brindisi della mezzanotte e dopo il live di Elodie, la dj palermitana Ornella P. Poi Elodie che ha intonato i suoi successi, diventati ormai hit: "Due", "Pazza musica", "Bagno a mezzanotte".

Il tetto massimo di capienza, fissato a 9.800 persone contemporaneamente, è stato rispettato. I partecipanti sono stati conteggiati dagli addetti alla sicurezza con un sistema di prefiltraggio e filtraggio all'entrata e all'uscita. Le misure di sicurezza straordinarie sono state messe in campo dal Comune dopo l'omicidio di Lino Celesia e altri episodi da far west incontrollato (come gli spari in via La Lumia) intorno ai luoghi del divertimento. I 150 tra vigilantes, steward e volontari della protezione civile - triplicati rispetto agli anni passati - hanno vigilato sull'ordine, coadiuvati dalle forze dell'ordine tra cui polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, croce rossa e 14 pattuglie di polizia municipale.

Il Comune è dunque soddisfatto del risultato. "Sono felice - ha detto l'assessore Maurizio Carta - che ieri sera le persone venute ad assistere al concerto di Capodanno siano state bene e abbiano potuto godere della musica in un sereno clima di festa. Il sistema di sicurezza predisposto dalla prefettura e dalla questura e attuato dalle forze dell’ordine, dal Comune di Palermo, dall’organizzazione e dai volontari è stato perfetto. Ma soprattutto sono stati meravigliosi le migliaia di donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini e persino qualche cagnolino che hanno assistito con rispetto e che ci hanno donato la loro emozione al momento del brindisi. Il 2024 inizia con i migliori auspici, speriamo mantenga le promesse".