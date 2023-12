Capodanno in piazza blindato. Mentre il conto alla rovescia è già iniziato e al Politeama da questa mattina gli organizzatori sono al lavoro per montare il mega palco da 20 metri che accoglierà tra gli altri Elodie, è scattata la maxi operazione sicurezza per il concertone costato al Comune ben 465 mila euro tra servizi, attrezzature e cachet degli artisti. Il tetto massimo di capienza a piazza Castelnuovo sarà di quasi 10 mila persone contemporaneamente, conteggiate dagli addetti alla sicurezza con un sistema di prefiltraggio e filtraggio all'entrata e all'uscita.

Triplicata la sicurezza in piazza

Sullo sfondo l'omicidio di Lino Celesia, l'ex calciatore 22enne ucciso a colpi di pistola la scorsa settimana dopo una serata in discoteca, ma anche i colpi esplosi in via in via La Lumia. Un far west incontrollato e un giro di armi nei luoghi del divertimento che ha portato il Comune, d'intesa con prefettura e questura, a mettere in campo misure di sicurezza straordinarie e un piano serrato di controlli. I vigilantes infatti saranno triplicati rispetto agli anni passati, arrivando fino a 150 tra steward e volontari della protezione civile. Saranno loro a presidiare le tre vie d'accesso, ovvero via Ruggero Settimo, via Libertà e via Dante (tutte le altre strade intorno alla piazza, invece, saranno le vie di esodo) coadiuvati dalle forze dell'ordine e dalle varie associazioni d'arma con cui il sindaco Lagalla ha firmato a metà dicembre una convenzione.

Le aree di accesso tra perquisizioni e controlli, vietato il "bivacco"

Prima delle 20 non sarà consentito l'accesso in piazza. Nelle aree di prefiltraggio e filtraggio, delimitate da barriere e new jersery antiterrorismo, non saranno predisposti metal detector (come fu fatto dopo gli attentati di Nizza e Berlino del 2016) ma controlli a vista con eventuali perquisizioni: sarà proibito portare - ma questa regola vale per tutti i grandi eventi - valigie e trolley, bombolette spray, trombette da stadio, armi, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, armi giocattolo munite di tappo rosso, bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, bastoni per selfie e treppiedi, caschi da motociclista di nessun genere, ombrelli e aste, strumenti musicali, penne e puntatori laser, droni e aeroplani telecomandati, biciclette, skateboard, pattini e overboard e tutti gli altri oggetti atti a offendere. Inoltre il sindaco Lagalla sta pensando a un'ordinanza "anti bivacco", che vieta di stazionare nelle aree del concerto prima dell'inizio e di portare con sé tende e sacchi a pelo.

Un modo per garantire il divertimento alle migliaia di persone che decideranno di partecipare all'evento gratuito pensato dal Comune di Palermo con la Puntueacapo (veterana dei grandi eventi) in collaborazione con Gomad Concerti per la notte di San Silvestro. "Quando la piazza è gratuita - spiega a PalermoToday Nuccio La Ferlita, organizzatore del Capodanno - la gente è entusiasta e non vuole perdersi l'appuntamento. Non c'è nulla di diverso rispetto agli anni passati, perché questa era già la capienza massima della piazza. C'è semmai una maggiore attenzione e una maggiore cura da parte nostra, insieme a Comune, questura e prefettura con cui abbiamo già fatto diverse riunioni e ne abbiamo in programma altre, per la sicurezza dopo gli spiacevoli fatti che hanno interessato la città".

Il palco di 20 metri, a mezzanotte canta Elodie

Il palco - definito "scatolato" perché coperto da tre lati e sicuro in caso di pioggia - supera i 20 metri di "fronte" ed è tra i più grandi mai realizzati per una notte di Capodanno in piazza. Lì, dopo la mezzanotte, arriverà Elodie che intratterà il pubblico per circa un'ora e mezza. In città dovrebbe arrivare il 31 mattina, accompagnata dal fidanzato, il pilota Andrea Iannone, poi il sound check e l'arrivo al Politeama per il concerto. E' la prima volta che l'artista romana viene a Palermo. "Desta molta curiosità - spiega ancora La Ferlita - e la voglia di vederla per la prima volta è tanta. Abbiamo voluto accontentare un pubblico abbastanza eterogeneo, fatto non solo di giovani ma anche di famiglie. Un pubblico disciplinato e tranquillo che vuole solo divertirsi e brindare al nuovo anno".

Il programma della notte di San Silvestro

La regina del pop italiano, artista multiplatino e interprete di alcuni dei brani di maggior successo degli ultimi anni, sarà in buona compagnia per l'ultima notte dell'anno. Una lunga festa, condotta da Salvo La Rosa ed Eliana Chiavetta, che vedrà protagonista anche la Massimo Youth Orchestra con i giovani musicisti che faranno da colonna sonora agli artisti che si susseguiranno, come il violinista Samuele Palumbo che con la sua musica ha stregato il pubblico di "Tu Sì Que Vales". Ci saranno poi il quartetto di Antonio Zarcone, le voci soliste di Daria Biancardi, Pamela Barone, Samaritano e Giuliana Di Liberto. E le performance di quotati talenti siciliani come Marlo, Peppe Lana e Pridea. Dopo le risate con il cabaret firmato da Sergio Vespertino e Antonio Pandolfo, lo show continuerà: si ballerà infatti fino a tarda notte con il dj-set di Ornella P.

Il piano viabilità: tutti i divieti di sosta e di transito

Il Comune intanto pensa al piano viabilità. L'ufficio Traffico e mobilità ordinaria ha infatti ufficializzato l'ordinanza con la quale vengono disposte alcune alla circolazione pedonale e veicolare tra piazza Ruggero Settimo e le vie limitrofe: il divieto di sosta e chiusura al transito (ambo i lati e con rimozione coatta) durerà 24 ore almeno, ovvero dalle ore 7 di domenica 31 dicembre alle ore 7 del giorno dopo, 1° gennaio, o comunque fino a cessate esigenze (qui il dettaglio di tutte le strade interessate dai divieti). Per garantire la sicurezza dei pedoni (e degli spettatori) inoltre, in via Libertà è sospesa la circolazione lungo i percorsi ciclabili individuati sui marciapiedi nei tratti tra piazza Ruggero Settimo, piazza Crispi, piazza Mondini e piazza Castelnuovo. Da sabato 30 dicembre, inoltre, per ragioni di sicurezza pubblica saranno rimossi gli stalli e gli alloggi di biciclette e monopattini, che non potranno comunque circolare così come stabilito dal Piano di sicurezza vagliato dalla Commissione provinciale di pubblico spettacolo. I trasgressori saranno multati.