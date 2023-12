Capodanno in piazza, Lagalla: "Palermo pronta a festeggiare, divertiamoci tutti"

"Il concerto di Capodanno in piazza deve essere un grande momento di festa della città". Sono le parole del sindaco Roberto Lagalla in vista dell'evento in piazza Politeama del 31 sera, dove è attesa Elodie. "L’augurio - ha detto - è che sia vissuto dal pubblico con la voglia di divertirsi nell’ottica di amare sempre di più questa città. Il Comune, insieme a prefettura, questura, l’organizzazione e tutti i soggetti coinvolti, sta facendo la sua parte per garantire uno spettacolo in sicurezza e per favorire la partecipazione di tutti allo spettacolo, a cominciare dai diversamente abili".

Ieri intanto il Comune ha reso noto il piano sicurezza per il concerto. Innanzitutto, il numero massimo di spettatori entro l’area transennata sarà di 9.800 persone per rispettare i parametri di capienza in sicurezza delle due piazze. "Il grande concerto di Capodanno è un evento importante nella vita culturale, sociale ed economica di Palermo – dichiara l’assessore Maurizio Carta, delegato dal sindaco Roberto Lagalla a coordinare l’imponente piano di sicurezza dell’evento – perché attrae un vasto pubblico di cittadini e turisti per godere della magia del Capodanno a Palermo. Quest’anno lo è con ancora più aspettative, e pubblico atteso, grazie alla presenza di meravigliosi artisti, giovani o già famosi, che si esibiranno sul grande palco allestito davanti al Politeama e con l’attesissimo concerto di Elodie dopo la mezzanotte".

Prima delle 20 non sarà consentito l'accesso in piazza. Nelle aree di prefiltraggio e filtraggio, delimitate da barriere, non saranno predisposti metal detector (come fu fatto dopo gli attentati di Nizza e Berlino del 2016) ma controlli a vista con eventuali perquisizioni. "Naturalmente, perché sia una festa deve potersi svolgere con il massimo del comfort per il pubblico e con la massima sicurezza delle persone che arriveranno per godere la celebrazione dell’inizio del nuovo anno - aggiunge Carta -. Per questo motivo il Comune e gli organizzatori dell’evento hanno lavorato a stretto contatto con la prefettura e con la questura per definire un piano di viabilità e sicurezza che garantisca che tutto si svolga in tranquillità per tutti e in piena sicurezza rispetto a qualsiasi evento critico. Ringrazio sentitamente tutti gli uffici del Comune e delle società partecipate, della questura e della prefettura, e delle società organizzatrici PuntoeaCapo e Gomad Concerti per aver messo competenza, attenzione e cura perché il concerto si possa svolgere senza problemi. Sono certo che anche il pubblico rispetterà le regole di comportamento per non creare disagi in un momento che deve essere solo di serenità e gioia, nonché di buoni auspici per il nuovo anno".