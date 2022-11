Vasco Rossi a Palermo, al via la caccia al biglietto: attese 80 mila persone

Il conto alla rovescia parte ufficialmente oggi, uno dei giorni più attesi da chi con le note di "Albachiara" e "Vita spericolata" ci è cresciuto. Alle 11, infatti, parte la caccia al biglietto per il concerto di Vasco Rossi che il prossimo 22 e 23 giugno riaprirà ai grandi eventi dopo un quarto di secolo lo stadio di Palermo. Per la due giorni che infiammerà il Barbera sono attese oltre 80 mila persone.

L'impatto economico

Il capoluogo siciliano è stato scelto dal rocker di Zocca insieme a Bologna (6 e 7 giugno allo stadio dell'Ara), Roma (16 e 17 giugno all'Olimpico) e Salerno (28 e 29 giugno all'Arechi) come tappa del suo attesissimo tour che, quest'anno, toccherà solo quattro città in Italia e che promette già una ricaduta economica su Palermo da capogiro per il territorio. Hotel e transfer sono i servizi che i fan di tutta la Sicilia (e l'Italia) stanno provando a bloccare in anticipo, anche tramite organizzazioni e fanclub.

Il Barbera si prepara a ospitare l'evento

Intanto il Barbera si prepara ad ospitare dopo 25 l'evento più atteso del 2023. Non si vedeva un palco nell'impianto sportivo di viale del Fante dal 1998, anno in cui Claudio Baglioni fece sognare i palermitani che, con le fiamme degli accendini e la luce soffusa, intonavano Questo piccolo grande amore. Poi il nulla: la paura di rovinare il manto erboso pesò di più nelle logiche dell'amministrazione comunale e l'ingresso ai grandi eventi fu proibito. Nel 2004, l'arrivo del Palermo in serie A. Da quel momento, le possibilità di un ritorno dei grandi concerti si assottigliò sempre più.

I geometri e gli ingegneri del Comune di Palermo sono già in contatto con la produzione, affidata a Live Nation e Musica da bere. Tutta una serie di aspetti perlopiù burocratici, invece, sono ancora in fase di definizione con il Palermo calcio, concessionario dell'impianto. Per una serie di servizi, come security, stewarting e logistica, è ancora prematuro parlarne. Stesso vale per il numero di persone che lavoreranno all'evento. Ciò che è certo è che si sta pianificando tutto per ospitare circa 40 mila persone a data.

Il palco e la capienza dello stadio

Il palco con ogni probabilità sarà montato sotto la curva sud (che di solito accoglie quasi 11 mila persone). La capienza totale del Barbera è di 36.365 posti, anche se in occasione delle partite del Palermo alcune sedute con scarsa visibilità non vengono vendute. Per Vasco i tecnici stanno facendo una stima a metro quadro, considerando anche il pubblico che andrà a riempire il prato. In vendita saranno messi anche i posti della tribuna (in totale 5.960), della curva nord (11.162) e della gradinata (8.505). Circa 25 mila posti a sedere. Gli altri 15 mila, appunto, potranno godersi il concerto dal prato.

Come acquistare il biglietto

La parola passa così al popolo del Kom. La prevendita generale parte ufficialmente oggi, venerdì 25 novembre, alle ore 11. I soci del fanclub, però, hanno avuto un canale preferenziale. I biglietti saranno disponibili esclusivamente nei circuiti Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster. La tribuna coperta centrale numerata costa 97,75 euro, quella coperta laterale numerata 81,75 euro. La tribuna Montepellegrino non numerata 74,75 euro, mentre la curva nord non numerata 48 euro. Infine 92 per il prato "gold" e 74,75 euro per il prato. Ai disabili, invece, sarà consentito l'accesso alla tribuna coperta al costo di 48.30 euro.

E' di Vasco il concerto dell'anno in Italia per spettatori

Intanto, grazie ai dati diffusi dalla Siae durante la sesta edizione della Milano Music Week, il concerto di Vasco Rossi a Trento dello scorso 20 maggio è stato l’evento di musica leggera con il maggior numero di presenze nel 2022. Ben 111.881 spettatori che gli hanno permesso di superare niente meno che l’Arena Campovolo di Reggio Emilia, al secondo e terzo posto con il live di Luciano Ligabue (104.328 spettatori) e l’evento “Una, nessuna, centomila” (96.735 spettatori). Nella classifica guidata da Trento, Vasco domina in maniera incontrastata: lo si trova, infatti, anche con i concerti del Circo Massimo, dell’Ippodromo di Milano e di Imola. A Palermo, dunque, il successo è già annunciato.