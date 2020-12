L'appello: "Stanno distruggendo la Conca d'Oro, dare subito ok al Piano paesaggistico"

"Visto il continuo rischio di cementificazione nella Conca d'Oro, chiediamo alla sovrintendente ai Beni culturali Lina Bellanca di inviare urgentemente il Piano paesaggistico della provincia di Palermo, e quindi anche della città di Palermo, in assessorato per iniziare l'iter della sua adozione". A chiederlo, in una lettera aperta, sono il presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna e Vanessa Rosano, presidente del circolo Legambiente Palermo.

"Il Piano è pronto - aggiungono - sono state fatte tante osservazioni che sono state già esaminate, si è pure fatta la concertazione. Non c'è più alcuna ragione per non inviarlo. Se noi avessimo il Piano adottato, come dovrebbe essere, molte di queste proposte che tendono a distruggere gli ultimi lembi della Conca d'Oro non ci sarebbero più. Con l'adozione del piano paesaggistico potremmo fermare queste ed altre speculazioni edilizie e cementificazioni. Non c'è più tempo da perdere".