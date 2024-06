Differenziata, il Conai scommette su Palermo: "L'obiettivo è passare in un anno dal 15% al 27%"

Il Conai, consorzio nazionale imballaggi, ha annunciato oggi la partenza di un nuovo piano straordinario per intervenire in modo strutturale sulla raccolta differenziata nelle sette città principali del Centro-Sud: Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania e Reggio Calabria. Un investimento di quasi un milione di euro solo nel primo anno, per un’attività che potrà estendersi su più anni e che vuole migliorare qualità e quantità delle raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggio. A Palermo l'obiettivo annuale che si pone il Conai è quello di passare dal 15,1% al 27% circa.

Nei sette comuni su cui Conai interverrà risiede il 30% degli abitanti delle cinque regioni coinvolte (Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia): circa sei milioni su diciotto milioni. "E in questi sette comuni si produce il 30% dei rifiuti prodotti nelle cinque Regioni", spiega Ignazio Capuano, presidente Conai. "Intervenire su queste città, quindi, può significare un miglioramento dei tassi di intercettazione dei rifiuti di imballaggio, e del loro riciclo, a livello nazionale. L’Europa ci mette di fronte a obiettivi sempre più sfidanti, ma è soprattutto il pianeta a chiederci un impegno serio e concreto per migliorare ulteriormente i nostri risultati di circolarità: tutelarne le risorse è diventato urgente ed essenziale", aggiunge Capuano.

"I Comuni coinvolti si trovano in cinque regioni in cui ancora oggi la raccolta differenziata ha ampi margini di miglioramento, e si assesta su percentuali comprese fra il 51% e il 58%", commenta Fabio Costarella, vicedirettore Conai. "Numeri che devono crescere e avvicinarsi a quelli di molte regioni del Centro e del Nord. Anche per questo l’investimento economico è importante: servirà sia alla progettazione sia alla formazione degli operatori, oltre che alle analisi merceologiche e ovviamente a tutte le campagne di comunicazione necessarie a informare e coinvolgere i cittadini", prosegue Costarella.

Il totale degli abitanti complessivi di Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania e Reggio Calabria supera i cinque milioni. Il piano straordinario di Conai, nel primo anno, ne coinvolgerà oltre un milione e duecentomila. E, nelle città più popolose come Roma, Napoli e Palermo, l’idea è quella di procedere per municipi, che nel capoluogo siciliano sono le circoscrizioni.

Il progetto, condiviso con Anci, coinvolge anche tutti i consorzi di filiera del sistema Conai (Ricrea, Ciai, Comieco, Rilegno, Corepla, Biorepack, Coreve), e ha la supervisione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. La sua fase operativa coprirà tutti gli step della gestione dei piani di raccolta. "Si partirà dalla mappatura delle criticità con analisi merceologiche puntuali e dalle valutazioni delle performance del territorio. Per ogni Comune, poi, sarà effettuata un’analisi di costi e fabbisogni ad hoc, pianificando modelli attuativi e dimensionamento dei servizi sulle specifiche esigenze. Conai e i consorzi seguiranno tutte le fasi, da quella di startup, che includerà la formazione di tutto il personale dedicato e dei facilitatori, fino alla creazione del materiale informativo e a tutta la campagna di comunicazione, oltre che l’assistenza alla fase di startup", conclude Costarella.