Conad scende in campo per cinque ospedali pediatrici: donazioni anche per il Di Cristina

Conad in campo per sostenere l'Ospedale dei Bambini. Dal primo novembre e fino al 12 dicembre in tutti i punti vendita aderenti delle regioni Sicilia, Umbria, Lazio, Campania e Calabria ogni 15 euro di spesa, la catena di supermercati offre ai propri clienti la possibilità di acquistare, al prezzo di 1.50 euro, uno dei 20 addobbi e decorazioni natalizie Thun da collezionare. Per ogni acquisto, la cooperativa Pac 2000A Conad devolverà 50 centesimi a sostegno di progetti che riguardano i reparti pediatrici di cinque ospedali, tra i quali il Di Cristina. Interessati anche l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, il reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale di Perugia, attraverso l’associazione Aulci, l'Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon di Napoli e quella di Cosenza.

L'iniziativa, in collaborazione con Thun, si chiama “Un piccolo gesto per un grande progetto di solidarietà”. "L'impegno a sostegno delle persone, rientra nel grande progetto di Conad 'Sosteniamo il futuro', basato su tre dimensioni: rispetto dell'ambiente, attenzione alle persone e - dichiara Danilo Toppetti, amministratore delegato di Pac 2000A Conad - alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano".

con la “Thun Collection”, la solidarietà abbraccerà anche la sostenibilità ambientale. "Questo collezionamento si caratterizza per una spiccata attenzione all'ambiente: i pendenti natalizi sono in legno di Betulla proveniente da coltivazioni sostenibili Fsc ed anche i capi in spugna per il bagno - spiega Conad - sono in pet riciclato proveniente da bottiglie di plastica, come quelle dell'acqua minerale. Un piccolo gesto per sensibilizzare i clienti alla tutela e alla salvaguardia ambientale".