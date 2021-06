Lo sport per contrastare la ludopatia: al via il progetto "Gioco scaccia gioco"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il contrasto alla ludopatia attraverso il ricorso all'attività sportiva, un modo costruttivo di impiegare il proprio tempo libero e per formare i più piccoli a uno stile di vita sano. Questo è lo spirito di #iogiocosano, l'evento che ha inaugurato "Gioco scaccia gioco", il progetto realizzato dall’associazione Arthesia Aps con il contributo dalla Regione Siciliana - dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali nell’ambito dell’Avviso pubblico per la concessione a soggetti del Terzo settore di contributi in ambito sociale "“prevenzione e contrasto alla ludopatia – DDG 795 del 13/07/2020".

"Io gioco sano" ha avuto luogo ieri al centro Malù Sport Village e ha visto la partecipazione di tanti giovani, che sono stati al contempo destinatari e protagonisti attivi di attività formative e ludico sportive dirette a promuovere il gioco sano e i processi di integrazione sociale, creando così nuove relazioni positive.

Le attività sono state realizzate da professionisti e operatori impiegati nel progetto, con lezioni di crossfit, danza, fitness e arti marziali, il tutto nel rispetto della normativa anti covid vigente. "Si tratta di un intervento di respiro regionale diretto a sensibilizzare e contrastare la ludopatia, piaga sociale sempre più in crescita, soprattutto all’interno della popolazione giovanile – afferma l’avvocato Maria Giuseppa Cassenti, referente del progetto - Si mira, attraverso la realizzazione di varie azioni, come appunto i momenti socio sportivi, a trasmettere l’importanza del gioco sano e dei valori che lo sport in genere veicola quali strumenti diretti ad arginare il gioco 'malato'. Allo stesso tempo, ci si prefigge l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sociale e culturale del fenomeno della ludopatia e accrescere lo sguardo critico nella popolazione, con riferimento ai target di giovani e adulti".