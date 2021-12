La comunità di Sant'Egidio hub per un giorno: vaccini per anziani, senza tetto e soggetti più deboli

Il Centro polifunzionale della comunità di Sant'Egidio, "Casa di Yaguine e Fodè" (via Maqueda 59), per un giorno diventa hub vaccinale. L'iniziativa, resa possibile grazie all'Asp di Palermo e ai volontari che prestano la loro opera gratuitamente, si svolgerà domenica 12 dicembre dalle 14 alle 20 e si rivolge in particolare a chi vive una condizione di fragilità e vorrà presentarsi per la somministrazione del vaccino anti-Covid in prima, seconda o terza dose.

"Anziani, senza tetto e tutti coloro i quali non hanno riferimenti e vivono nell'incertezza in questo tempo difficile potranno venire a vaccinarsi - è il messaggio della Comunità -. È necessario essere consapevoli che da questa pandemia si esce solo insieme. Tutti hanno diritto alla salute e alla protezione".