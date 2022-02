Assemblea per la costituzione della comunità educante del mandamento Monte di Pietà

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Alla presenza del procuratore aggiunto Ennio Petrigni, del comandante dei carabinieri della caserma Carini e del dirigente del commissariato Oreto stazione si è svolto l'incontro presso il Centro Amazzone (ex Convento dello Spirito Santo) alla riunione per la costituzione della comunità educante del mandamento Monte di Pietà organizzata dal presidente della prima circoscrizione Massimo Castiglia. Hanno partecipato e apprezzato i numerosi enti operanti del territorio che credono in un processo già avviato il 19 gennaio scorso, all’ex Noviziato dei Crociferi, dove si è presentato il comitato educativo del centro storico. "Adesso siamo al passo successivo - dicono presidente e vicepresidente Castiglia e Nicolao - la costituzione delle Comunità Educanti nei prossimi giorni vedrà interessati i restanti due mandamenti".

La prima comunità educante che si è costituita martedì 1 febbraio e ha gettato le basi per un “centro di sviluppo e di educazione” che coinvolge tutte le cittadine e tutti i cittadini e di tutte le età e rappresenta un luogo in cui poter esprimere le proprie specificità, i propri bisogni, le proprie aspettative poiché la visione complessiva e la dimensione comunitaria e intersettoriale sono una straordinaria occasione di crescita, di sviluppo e di scambio reciproco.