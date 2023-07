Ottava circoscrizione, ok alla realizzazione di una edicola votiva per Santa Rosalia alla base della "Scala vecchia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Consiglio dell’Ottava Circoscrizione del Comune di Palermo ha approvato all’unanimità la proposta dei Consiglieri Salvatore Palumbo e Alessandro Benincasa, tendente a realizzare – in vista del 400esimo anniversario del ritrovamento dei sacri resti della “Santuzza” – una edicola votiva alla base della "Scala Vecchia" quale segno di speranza e devozione. Inoltre, nel corso della odierna seduta consiliare, l’artista Elisabetta Castagnetta ha già donato l’opera raffigurante “la testa di Santa Rosalia” da collocare all’interno di tale edicola votiva. L’importanza dell’evento giubilare del ritrovamento dei sacri resti di Santa Rosalia ha sollecitato i consiglieri proponenti, Palumbo e Benincasa, a lasciare ai posteri tale memoria. In questa direzione si è mosso il Consiglio dell’VIII Circoscrizione, con l’approvazione della funzione propositiva, tenuto conto che all’interno del suo territorio trova inizio e fine la “Scala Vecchia”, storico percorso di pellegrinaggio verso la grotta-santuario di Montepellegrino.

La disponibilità dell’artista ceramista Elisabetta Castagnetta, nel donare la sua opera per l’iniziativa, peraltro, consente di avviare anche un processo di riqualificazione urbana in un’area, quella dell’inizio della “Scala Vecchia”, degno di un sito storico che da secoli accoglie i fedeli che danno avvio al loro pellegrinaggio verso la grotta-santuario per affidare grazie o ringraziare la “Santuzza” per quelle ricevute. L'auspicio, inoltre, è che tale iniziativa possa essere da stimolo anche all’interno delle istituzioni scolastiche, nella riscoperta del valore storico, artistico e religioso delle oltre 400 edicole sparse principalmente nel centro storico, mediante la promozione di attività di studio e ricerca all’interno delle attività da proporre per il prossimo anno scolastico.