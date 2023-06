Mobilitazione dei dipendenti Amat, venerdì si ferma il trasporto pubblico locale con uno sciopero di 24 ore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Mobilitazione dei dipendenti Amat di Palermo. Venerdì 16 giugno 2023 si ferma il trasporto pubblico locale con uno sciopero di 24 ore, dalle 08,30 alle 17,30 e dalle 20,30 fino a fine servizio. Intera giornata per gli impianti fissi, anche turnisti. Ricordiamo i motivi della protesta: turn-over a 55 anni. Non vogliamo andare in pensione da inidonei; difendiamo la nostra salute. Buono pasto per tutti i dipendenti. Non si vede un aumento nel contratto di secondo livello di pari valore al caro vita da almeno 20 anni, bisogna sottoscrivere subito aumenti salariali. Massa vestiario. Da anni a totale carico dell’azienda leggi art. 33 (contratto di servizio). Noi abbiamo pagato tutto in busta paga da sempre e nessuno ha mai parlato. Risulta al quanto irrispettoso non dare la possibilità a tutti gli OP.ES., dopo una carriera lunga e peraltro con il raggiungimento del parametro più alto per anzianità di servizio, la possibilità di una sosta per il riequilibrio psico-fisico del tutto guadagnata. Scioperiamo per fare sentire la nostra voce a chi è sordo.