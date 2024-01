Nuovo direttore generale per il Policlinico, lo Snals: "Serve profilo di alto livello per assistenza e ricerca"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Non è intenzione, e neppure costume, dell'organizzazione sindacale che mi pregio di rappresentare - dice il coordinatore provinciale dello Snals Università di Palermo, Giovanni Madonia Ferraro - esprimere valutazioni politiche o ideologiche su un eventuale provvedimento di nomina della figura apicale dell’azienda ospedaliera universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo. Tuttavia, la scrivente organizzazione non può esimersi dal manifestare forti preoccupazioni per il livello di degrado culturale e di rissa pseudopolitica che negli ultimi mesi sta toccando livelli inusitati. Non passa giorno, infatti, che alcuni mezzi di informazione non diano spazio alle dicerie di chi sostiene che le prossime nomine dei vertici aziendali sanitari siano stabilite dalla partitocrazia di turno che, sollecitata più dal malcelato desiderio di procacciarsi voti e simpatie in vista dell’imminente tornata elettorale, che non di un’attenta e ragionata ponderazione delle loro competenze, trova nelle aziende ospedaliere terreno fertile per le proprie mire di potere. Questa situazione ha prodotto un clima di sospetto che si sta pericolosamente insinuando nell'opinione pubblica. I cittadini sono ormai sempre più demotivati dal decadimento in cui versa il sistema sanitario e dal protrarsi di un clima di superficiale e fin qui inefficace interesse intorno alle problematiche sanitarie da parte della classe politica. Il risultato di tale sensazione di lontananza siderale dei politici da questa e dalle altre questioni cruciali che interessano tutti i cittadini è una generale e preoccupante disaffezione verso la politica da parte di questi ultimi, come si è ha modo di rilevare, purtroppo, in occasione di qualsiasi votazione, che hanno registrato un tasso di assenteismo in costante crescita. La scrivente organizzazione, statutariamente scevra da ogni schieramento faziosamente partitico, unicamente tesa alla lotta in difesa dei diritti dei lavoratori e degli utenti tutti, ritiene opportuno ricordare ciò che è unanimemente condiviso da tutti, ossia che coloro ai quali è affidato il delicato incarico di direzione generale di un'azienda Ospedaliera pubblica sono chiamati ad operare in maniera assolutamente super partes nella gestione della stessa. Infatti, solo chi non permette che il proprio agire sia condizionato da schiaccianti pressioni esterne, di qualsivoglia natura, può ergersi a garante dei diritti degli utenti e di tutti gli operatori del sistema aziendale. Questo compito risulta ancor più delicato per chi è indicato alla guida del Policlinico di Palermo. In questo caso, infatti, ai compiti assistenziali, tipici di ogni azienda ospedaliera, si aggiungono quelli legati alla didattica e alla ricerca e dell’assistenza. Poiché questi pilastri costituiscono una monade indivisibile, ogni provvedimento che il futuro vertice nominato deciderà di adottare dovrà necessariamente tenere conto di questa triplice vocazione (assistenziale, didattica e scientifica) dell'azienda ospedaliera universitaria: solo in questo modo, infatti, sarà possibile sviluppare, all’interno dell’Azienda, un motivato, convinto e proficuo "consenso sociale", condizione essenziale per svolgere al meglio le funzioni assegnate e offrire un servizio di altissima qualità a tutti gli utenti. La costante attenzione alla dimensione assistenziale, didattica e scientifica incarnata dal Policlinico dovrà, dunque, costituire lo scenario entro cui muoversi per l’adozione, nel breve, nel medio e nel lungo periodo, di provvedimenti in grado di rilanciare l’immagine dell’Azienda nel panorama locale, regionale e nazionale, per il rilancio di un complesso ospitalo‐universitario, che, a tutt’oggi, rimane il polo didattico‐assistenziale più importante di tutta la Sicilia. Nell’auspicare la nomina di una figura apicale dall’alto profilo professionale ed umano di alto livello, lo Snals Università di Palermo garantisce da oggi una costante e continua attenzione volta, come sempre, a difesa e tutela dei diritti dei lavoratori e della intera comunità del Policlinico di Palermo.